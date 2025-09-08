Así regresa la Virgen de los Remedios de las Siete Palabras tras la restauración de Pedro Manzano

La hermandad de Las Siete Palabras ha informado de la reposición al culto de María Santísima de los Remedios, titular dolorosa que acompaña cada Miércoles Santo al crucificado en el paso de misterio. La imagen ha permanecido cuatro meses en el taller de Pedro Manzano, para practicarle el proceso de restauración previamente aprobado por los hermanos y que ha concluido felizmente.

En la tarde de este lunes, 8 de septiembre, tendrá lugar misa solemne y de acción de gracias a las 21:00, y que será oficiada por don Carlos Coloma, párroco de San Vicente y director espiritual. Asimismo, durante la jornada del mismo 8 de septiembre, María Santísima de los Remedios estará expuesta en solemne veneración para que todos los hermanos y devotos puedan rezar ante sus plantas.

Aspecto actual de la Virgen de los Remedios tras la restauración / Inma Balcázar

La restauración se ha dividido en dos líneas de actuación. Por un lado, de carácter conservativo, cuya finalidad ha sido la de eliminar los daños existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, la aplicación de los tratamientos de restauración que contribuyan a la restitución material y presentación estética de la imagen. Las alteraciones observadas de modo superficial y a través del estudio mediante imágenes médicas practicado "determinaron un estado de conservación inadecuado e inestable, tanto a nivel de soporte, debido a las fendas y a la falta de encuentro entre planos de contacto depiezas de madera constituyentes de diversos ensambles, así como de superficie pictórica, éstas en su mayoría relacionadas con la presencia de fisuras, erosión y desgaste, levantamientos y pérdidas de policromía, muchas de ellas relacionadas con el uso cultual", señaló Manzano.

Por otro lado, y en base a estado de conservación deficiente observado, se ha procedido a la "sustitución de los brazos articulados a favor de otros de carácter multidireccional elaborados en madera de sapelli, del sistema de fijación de las manos a los antebrazos, del armazón del candelero, del sistema de fijación de la obra al mismo y de éste al paso procesional, así como de la corona en la región superior del cráneo, entre otras actuaciones. En cuanto a la superficie pictórica de la efigie, se ha procedido a la fijación de aquellas zonas que presenten riesgo de desprendimiento, limpieza, reintegración de lagunas de estucos para, a continuación, reintegrar cromáticamente las pérdidas de capa de color, preservando el carácter devocional de la obra".