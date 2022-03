A las hermandades de Sevilla no les preocupa (por ahora) la huelga de transportes

Un problema que de momento no afecta. Las hermandades de Sevilla permanecen ajenas al paro de los transportes que tiene en jaque a la cadena de suministros. Las cofradías no requieren de grandes proveedores para su día a día, aunque a medio plazo, si la crisis no se resuelve, sí podrían verse afectados suministros claves como la cera o las flores que lucen los pasos en Semana Santa. El paro de los transportistas sí se suma ya a los problemas que sufren los principales proveedores de la celebración, que han visto como en los últimos meses no ha parado de subir el coste de las materias primas y el de los carburantes, encareciendo los productos.

Una hermandad que sí se verá afectada esta semana por la huelga es la de Pasión. Como ha explicado a este periódico José Luis Cabello, su hermano mayor, están pendientes de traer los bordados del paso de palio de Écija, donde han sido restaurados por Jesús Rosado:"Nos toca directamente. Esta previsto traerlo en un camión mañana o pasado y no sabemos cómo lo podremos hacer. Es nuestra mayor preocupación ahora mismo".

Los principales suministros que reciben las hermandades para la Semana Santa son la cera, tanto para lo pasos como para los nazarenos, y las flores. Este periódico ha consultado cuál es la situación con Álvaro Enríquez y Manolo Casal, hermano mayor de la Cena y la Bofetá, respectivamente. Ambos están tranquilos por el tiempo que queda para la Semana Santa. "Si esta situación la tuviéramos dentro de tres semanas sí tendríamos que preocuparnos", ha señalado Enríquez. "Hasta el momento no hay preocupación. Si la situación se extendiera se podría dar el caso de que no llegara la cera o las flores. Pero espero y supongo que la situación no llegará a abril porque ya sería extrema", ha añadido Casal.

Una subida generalizada de costes

Los proveedores de la Semana Santa de Sevilla han visto cómo en los últimos meses no ha parado de incrementarse el coste de los productos. La subida imparable de las materias primas y de los carburantes ha hecho que el coste de producción o de adquisición de determinados productos se haya disparado. Como publicó este periódico hace unas semanas, en la mayoría de los casos no se repercute en los bolsillos de los cofrades o en las cuentas de las cofradías. Sí advertían los floristas de las dificultades para el suministro de las flores y de un precio mucho más elevado que en otras ocasiones.