Las hermandades se vuelcan con la donación de sangre en plena Cuaresma en Sevilla

La sede de la Casa Hermandad de la Macarena, donde se realizará una de las colectas.

La provincia de Sevilla afronta la semana con un amplio dispositivo de donaciones de sangre, en el que las hermandades vuelven a desempeñar un papel protagonista en plena Cuaresma, reforzando su compromiso solidario más allá de la estación de penitencia.

Diversas corporaciones abrirán las puertas de sus casas de hermandad y parroquias para acoger a los equipos móviles, en una muestra de colaboración constante con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células. Junto a ellas, centros educativos, campus universitarios y espacios municipales completan el calendario previsto para estos días.

Hermandades, eje de la movilización solidaria

En Arahal, la Casa Hermandad de la Hermandad de Jesús Nazareno de Arahal acogerá donaciones de lunes a jueves, en horario de 17:00 a 21:00 horas, consolidándose como uno de los puntos clave de la semana.

También en Alcalá del Río, la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río abrirá sus instalaciones el martes de 17:00 a 21:00 horas.

En la capital, el lunes será el turno de la Hermandad de los Dolores del Cerro del Águila (17:00 a 21:00 horas), mientras que el viernes cerrará la semana la histórica Hermandad de la Macarena, también en horario de tarde, de 17:00 a 21:00 horas.

Además, en Montequinto, la Parroquia San Juan Pablo II de Montequinto acogerá donaciones el viernes en horario de mañana y tarde (9:30 a 13:30 y 17:00 a 21:00 horas), ampliando las opciones para los donantes.

El dispositivo se completa con otros puntos repartidos por la provincia:

Lunes 23

Mairena del Aljarafe: CEIP Las Marismas (16.30 a 20.00 h).

Sevilla capital: ETS Ingeniería (US, Isla Cartuja) (9.00 a 13.30 y 16.00 a 20.30 h).

Martes 24

Sevilla capital: ETS Ingeniería (US, Isla Cartuja) (9.00 a 13.30 y 16.00 a 20.30 h).

Miércoles 25

Sevilla capital: ETS Ingeniería (US, Isla Cartuja) (9.00 a 13.30 y 16.00 a 20.30 h).

Bormujos: Campus Docente e Investigación en Salud (9.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00 h).

Jueves 26

Villanueva del Río y Minas: Centro de salud (17.00 a 21.00 h).

Sevilla capital: ETS Ingeniería (US, Isla Cartuja) (9.00 a 13.30 h).

Sevilla capital: Facultad de Comunicación (US, Isla Cartuja) (9.00 a 13.30 y 16.00 a 20.30 h).

Viernes 27

Albaida del Aljarafe: Salón de usos múltiples (17.00 a 21.00 h).

La capital mantiene operativos sus puntos fijos de donación en la avenida Manuel Siurot, de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas; sábados, de 9.00 a 15.00 horas (el sábado 28 permanecerá cerrado); y el Hospital Virgen Macarena: de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas. En ambos casos, el aparcamiento es gratuito para los donantes.

Un gesto que salva vidas

Las reservas de sangre requieren un flujo constante de donaciones para garantizar la atención hospitalaria, intervenciones quirúrgicas y tratamientos oncológicos. En este contexto, la implicación de las hermandades durante la Cuaresma, tiempo de preparación espiritual y compromiso cristiano, vuelve a convertirse en un ejemplo de servicio a la sociedad.

Desde la organización se recuerda que pueden donar personas mayores de edad, con buen estado de salud y un peso superior a 50 kilos, animando a la ciudadanía a acudir a cualquiera de los puntos habilitados durante la semana.