Los hermanos del Carmen aprueban la reubicación de sus titulares en Omnium Sanctorum

La hermandad del Carmen celebró en la tarde-noche de este pasado martes, 27 de enero, un cabildo general extraordinario donde se sometió a votación un único punto del día que revestía especial consideración y trascendencia. En este sentido, los cofrades reunidos en la casa hermandad de la corporación, y al término del segundo día de quinario, aprobaron por unanimidad de los presentes la reubicación de los titulares en el interior de la parroquia de Omnium Sanctorum.

De esta manera, tanto Nuestro Padre Jesús de la Paz como Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos, así como la Virgen de las Maravillas, pasarán a recibir culto en el interior de la capilla bautismal del templo, también conocida como la de los Cervantes, a expensas de la oportuna y definitiva autorización eclesiástica. La hermandad sometió a votación esta propuesta tras la marcha de los titulares de la hermandad de Los Javieres al Sagrado Corazón, el pasado 17 de enero, y así disponer de un lugar más acorde y digno para el rezo y la oración a sus imágenes.