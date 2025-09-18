La Hiniesta celebra el 30 aniversario de la Tómbola Benéfica: días y actividades

Una cita obligada para compartir un rato de fraternidad y ocio pero, sobre todo, para colaborar por una causa encomiable. La hermandad de la Hiniesta celebra, los días 19 y 20 de septiembre, su ya tradicional tómbola benéfica "Madre Hiniesta", que en este 2025 alcanza su trigésima edición. Un año más, la Diputación de Obras Asistenciales convoca a todos los hermanos de la Hiniesta, vecinos de San Julián y toda Sevilla a participar en este evento, siendo en esta ocasión en la Casa de Hermandad. "Es una oportunidad de compartir con los hermanos un buen rato de convivencia y ayudar al mismo tiempo a las familias que más lo necesitan", señala la cofradía.

Cartel de la edición número 30 de esta tómbola benéfica

Durante estas tres décadas, esta tómbola ha sido punto de encuentro para hermanos y vecinos del barrio de San Julián, uniendo convivencia, solidaridad y alegría. En esta ocasión tan señalada, la corporación quiere seguir compartiendo el espíritu que tanto ha caracterizado este evento con numerosas iniciativas: actuaciones en directo que amenizarán ambas jornadas, sorteos y regalos directos para todos aquellos que quieran participar, ambigú con precios populares y un ambiente fraterno y festivo en el que la colaboración y solidaridad sean las protagonistas. Ambas jornadas arrancarán a las siete de la tarde.

"Invitamos a todos los hermanos, vecinos y sevillanos a participar, aportando no sólo su presencia, sino su granito de arena para que podamos seguir desarrollando y ampliando la ayuda a las personas que más lo necesitan. Informamos por último que todos los hermanos que lo deseen puede ayudar también donando el importe que crean conveniente, directamente al Diputado de Obras Asistenciales o al 00911, a través del bizum de la hermandad de la Hiniesta", finaliza.