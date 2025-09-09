La histórica banda de los Bomberos de Málaga ofrecerá un concierto en Sevilla por el aniversario de Esencia

La banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, de la ciudad de Málaga, ofrecerá un concierto de marchas procesionales en Sevilla. La cita será el próximo sábado 22 de noviembre, a las 20:00 de la tarde, en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, coincidiendo con el día de Santa Cecilia y en el marco de los actos que se celebrarán con motivo de la Exposición por el XX Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Esencia de Sevilla. La exposición se celebrará desde el día 21 al 30 de Noviembre de 2025. Dicha formación está considerada la cuna y referente originario del estilo de cornetas y tambores en España

Fundada en 1911, fue la primera formación de su género en el ámbito cofrade, marcando un antes y un después en la música procesional. Desde su creación, su impronta musical inspiró la aparición de innumerables bandas en todo el país, consolidándose como la “Madre y Maestra” de este estilo. Aunque interrumpió su actividad en algunos periodos históricos, supo resurgir con fuerza, conservando intacta su identidad y prestigio.

Actualmente la banda está dirigida por José Luis Gil de la Cruz, quien mantiene vivo este legado centenario, combinando respeto por la tradición con un inconfundible sello sonoro que sigue siendo modelo y referente en toda España. La participación de la Banda de los Bomberos de Málaga en este "aniversario convierte la exposición de Esencia en un verdadero reencuentro con la historia: un homenaje a la formación que abrió camino y que sigue siendo símbolo de autenticidad, solemnidad y excelencia musical", señalan desde la formación hispalense.