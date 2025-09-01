Horario e itinerario del primer rosario vespertino de la Virgen de los Dolores y Misericordia

Una cita más que añadir al calendario cofradiero de nuestra ciudad y del que ya se conocen todos los detalles. La hermandad de Jesús Despojado ha dado a conocer los pormenores del que será el primer rosario vespertino con María Santísima de los Dolores y Misericordia, que recorrerá las calles de la feligresía tras haber incorporado el citado culto a las Reglas de la cofradías tras la reforma aprobada en cabildo.

Dicho rosario se celebrará el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 19:00 de la tarde. La imagen de Eslava Rubio, acompañada de hermanos y devotos, recorrerá el siguiente itinerario: Salida, Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Padre Marchena, Quirós, Plaza de Molviedro y entrada. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Coral Polifónica Jesús Despojado y Grupo Musical de la Banda Sinfónica del Liceo de Moguer. El itinerario es prácticamente análogo al que realiza, cada domingo de pasión, la imagen de Jesús Despojado en el rezo de su anual Vía Crucis. Todo aquel hermano que desee participar con cirio o portando las andas deberá inscribirse a través de un formulario compartido en la página web de la hermandad, del 31 de agosto al 21 de septiembre.

Será una jornada especialmente intensa en clave cofradiera, puesto que precisamente por la collación del Sagrario procesionará también, por primera vez desde hace años, la Virgen del Rosario de la hermandad de la Corona, acto enmarcado en el XXV aniversario de la fundación de la cofradía. Igualmente, es una tarde destacada en el entorno de San Pedro, porque procesionan la Esperanza Divina Enfermera de la Lanzada y la Virgen de la Cabeza de San Juan de la Palma.