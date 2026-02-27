Los hosteleros reclaman el mismo trato que las tiendas de alimentación en Semana Santa

Hay temas que se repiten cada Cuaresma. Un año más, los hosteleros lamentan que continúe la prohibición de vender comida y bebida para llevar “cuando en supermercados y tiendas de alimentación no existe ninguna restricción. Es más, en algunos bares hemos visto como no hemos podido vender una cerveza y un montadito, han ido al super cercano y se lo han comido enfrente, ¿por qué ellos sí y nosotros no?”, se pregunta el presidente de los hosteleros sevillanos, Alfonso Maceda.

El acopio de material de los palcos en la zona de la Plaza de San Francisco donde normalmente hay veladores, ha propiciado las primeras quejas del sector. Maceda explicó que es algo que ya ocurrió el año pasado y que se comprometieron a que no se repetiría, “pero evidentemente no ha sido así. Desde allí nos dicen que la culpa es del Consejo de Cofradías, pero entiendo que ellos permanecerán”. El representante de los bares y restaurantes de la ciudad aseguró que la relación con el Ayuntamiento “es fluida, pero no se materializan en el día a día del sector. Por eso reclamamos respeto hacia nuestra actividad”.

Maceda recordó que Sanz lleva “dos años y medio de alcalde y aún no ha cumplido muchas de las promesas electores que nos hizo a los hosteleros”. En este sentido, reconoció que el año pasado “se suavizó bastante la aplicación de la Ley Seca durante la Madrugada”, retrasando la prohibición de venta de alcohol a las tres de la mañana y permitiendo beber alcohol en el interior de los establecimientos, siempre que tenga una graduación inferior a los 20 grados, por lo que se permitió el consumo de cerveza y vino, por ejemplo.

Sin embargo, lamentó que no se les permita a bares y restaurantes poder ofrecer el servicio de comida para llevar. “No puedo venderle al cliente un par de tapas o de montaditos y dos vasos de plástico con cerveza, pero sí pueden comprar una botella en la tienda de alimentación y un par de sandwiches y comérselos en la calle”, insistió.

Con respecto a la próxima Semana Santa, Maceda advirtió de la necesidad de conocer con mayor antelación los veladores que se suprimirán o las restricciones de venta de alcohol o de comida para llevar. “Los bares tienen que hacer las previsiones para la Semana Santa, no solo de los productos, sino de los contratos al personal, por eso esperamos que la reunión con el Ayuntamiento sea cuanto antes, aunque aún no sabemos cuándo será”, explicó.

Precisamente la retirada de los veladores “por motivo de seguridad” una hora antes del paso de la Cruz de Guía, “en algunos casos son excesivos como se demostró el año pasado en La Encarnación”.

Precisamente, Alfonso Maceda recordó que la nueva ordenanza de veladores, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en abril de 2025, “tiene una moratoria de tres años”.

Desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla recalcaron que aún están a la espera de las reuniones con el Ayuntamiento para planificar la Semana Santa y cómo incidirán las decisiones sobre seguridad en el paso de las cofradías en el desarrollo normal del trabajo en los establecimientos de hostelería. “Normalmente la reunión es más pegada a la Semana Santa, pero nosotros necesitamos más tiempo”, explicó.