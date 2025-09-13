En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
La hermandad de las Aguas ha vivido este sábado 13 de septiembre una jornada histórica con el traslado del Santísimo Cristo de las Aguas y María Santísima del Mayor Dolor a la parroquia de San Jacinto. Este acto se enmarca dentro del 275 aniversario de la fundación de la corporación.
1/23En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto/José Ángel García
