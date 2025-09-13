SUCESOS
Muere un varón de 92 años por un desvanecimiento en la vía del Metrocentro
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García

En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto

La hermandad de las Aguas ha vivido este sábado 13 de septiembre una jornada histórica con el traslado del Santísimo Cristo de las Aguas y María Santísima del Mayor Dolor a la parroquia de San Jacinto. Este acto se enmarca dentro del 275 aniversario de la fundación de la corporación.

En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
1/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
2/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
3/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
4/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
5/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
6/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
7/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
8/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
9/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
10/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
11/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
12/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
13/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
14/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
15/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
16/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
17/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
18/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
19/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
20/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
21/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
22/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García
En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto
23/23 En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto / José Ángel García

También te puede interesar

Lo último

stats