Más de dos mil incidencias registradas por el Cecop en los recorridos de las cofradías sevillanas

La falta de poda de los árboles en el recorrido de las cofradías durante la Semana Santa, con 439 puntos detectados, copan la lista de obstáculos registrados por el Cecop en los recorridos de las cofradías. En total, hata el pasado 17 de marzo se registraron 2.196 incidencias. La mayoría de ellas, 1.115, se refieren a obstáculos.

En este apartado, además de la falta de poda y las molestias que pueden causar las ramas, está la retotrada de otros elementos de la vía pública (227 incidencias registradas) o la necesidad de mover pivotes, marmolillos o bolardos (110). En menor medida, las obras provocan 47 obstáculos a los que se suman cinco cubas de obra que deben de ser retiradas o desplazadas, igual que 49 macetones.

Pero no sólo hay obstáculos a ras de suelo. Un centenar de incidencias registradas por el Cecop están relacionadas con los cables aéreos y la necesidad de elevarlos para que los pasos no tropiecen con ellos. Las papeleras o contenedores son otros de los problemas, puesto que a veces pueden suponer un obstáculo a la hora del discurrir del cortejo, sobre todo en las calles más estrechas: 34 incidencias están relacionadas con papeleras y contenedores.

Dentro del mobiliario urbano también hay elementos que pueden poner las cosas difíciles a capataces, costaleros y nazarenos. A las papeleras y contenedores se suman 27 señales de tráfico, 23 semáforos que deben ser retirados y dos farolas que tienen que ser quitadas o desplazadas.

Los veladores tampoco se quedan atrás, con 52 que suponen un obstáculo para el paso de las cofradías. Además de las incidencias, el Cecop ha registrado 941 necesidades de las hermandades para realizar su estación de penitencia sin ningún problema. Entre ellas están la lógica regulación del tráfico, el pavimento en mal estado, el plaqueado provisional y el apagado del alumbrado por ciertas corporaciones en tramos determinados del recorrido. Así como las peticiones de rampas de asfaltos para facilitar la salida de algunos pasos de su templo o la petición de vallas para controlar la aglomeración de público. Además se han solicitado 140 permisos de ocupación de vía pública o movilidad.