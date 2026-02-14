Jesús Creagh presenta el primer gran libro sobre carreras oficiales de Andalucía

Un compendio de información, logística y tradición plasmado en un volumen de imprescindible lectura. El Ateneo de Sevilla acogerá el próximo jueves, 26 de febrero, la presentación del libro Las Carreras y Recorridos Oficiales de la Semana Santa de Andalucía, la última obra de Jesús F. Creagh, un estudio pormenorizado acerca de uno de los elementos fundamentales de la organización de los cortejos procesionales a lo largo de toda su historia. Será a partir de las 19:00 horas, en la calle Orfila.

El libro, editado por Ediciones Alfar, pretende profundizar en el estudio de estos itinerarios comunes que "han vertebrado la religiosidad popular, el patrimonio artístico y hasta la vida social y económica de las ciudades", señala la sinopsis. Este libro recorre, por primera vez en conjunto, las diez principales Carreras Oficiales de Andalucía (desde Almería a Cádiz, pasando por Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Guadix y Jerez) para descubrir sus orígenes, transformaciones y singularidades.

La portada del nuevo libro de Jesús Creagh / Alfar

"A través de un riguroso trabajo de investigación apoyado en archivos, testimonios y documentos inéditos, el autor nos adentra en cómo estas trayectorias han marcado la identidad de hermandades, cofradías y del propio pueblo andaluz. Más que un estudio histórico, es una invitación a comprender la trascendencia cultural, social y espiritual de unos recorridos que hoy son patrimonio vivo. Una obra imprescindible tanto para cofrades y amantes de la Semana Santa como para quienes deseen conocer de cerca una de las expresiones más genuinas del alma andaluza", abunda.

El libro estará presentado por Isidoro Moreno, Catedrático Emérito de Antropología Social y Cultural. También intervendrán Álvaro Lorenzana, editor de Ediciones Alfar, y Pablo Borrallo Sánchez, vocal presidente de la Sección de Geografía e Historia del Ateneo de Sevilla, y que estará presidido por Emilio A. Boja Malavé, presidente de la Docta Casa.