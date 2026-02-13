La Revista 'Cuaresma' cumple veinte años con el Señor de la Oración en portada

Acto de presentación de la revista en la capilla de la calle Feria, con la presencia de Fernando Salazar, Ángel Bajuelo, Juan Salas y el hermano mayor, Alberto Balbontín

Todo un clásico más que asentado del coleccionismo y la lectura cofradieros que alcanza ya un número redondo. Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto protagoniza una nueva portada de la Revista Cuaresma, una publicación clave de la cuenta atrás sevillana hacia una nueva Semana Santa. La revista, dirigida por Juan Salas, cumple ya veinte años de historia desde su primera edición.

La portada de la revista, ante la imagen titular que la preside

La fotografía, obra como siempre de Salazar-Bajuelo, recoge el instante en que el paso de misterio de la hermandad de Montesión salva el umbral del dintel de la capilla del Rosario y sale a la calle en la tarde luminosa del Jueves Santo, ante una marea humana que contempla, en silencio entrecortado, la maniobra. De hecho, en estas últimas horas, la portada ya ha sido presentada ante la imagen titular de esta señera cofradía, en compañía del hermano mayor, Alberto Balbontín. La revista Cuaresma comenzará a distribuirse por los comercios habituales a partir del 27 de marzo, jornada de Viernes de Dolores.