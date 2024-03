Joaquín Moeckel: "A los cofrades muchas veces se nos considera cristianos low cost"

Nada se quedó en el tintero. El abogado Joaquín Moeckel y el subdirector de Diario de Sevilla Carlos Navarro Antolín han protagonizado este lunes la primera cita de los Diálogos de Cuaresma que la Fundación Cajasol organiza este año. El diálogo entre ambos supuso un repaso pleno a la actualidad cofradiera, desde los numerus clausus en los cortejos penitenciales hasta la saturación de procesiones extraordinarias. Todo ello en un tono distendido que ha contribuido a que el acto –que ha durado hora y media– se haga bastante ameno para el público asistente a la convocatoria.

La periodista Charo Padilla, pregonera de la Semana Santa de 2019 y periodista de Canal Sur Radio, ha presentado este encuentro. Lo ha hecho recordando el primer cuarto de siglo que cumple Diario de Sevilla. A continuación, han tomado la palabra Moeckel y Navarro Antolín, ambos sentados en cada extremo de una mesa cuadrada, de madera. Como fondo, una pantalla en la que han aparecido varias fotos de los participantes y publicaciones de este periódico relacionadas con la Semana Santa.

El que fuera hermano mayor del Baratillo a finales de la década de los 90 no se ha andado con rodeos desde el comienzo de su intervención. “Se manosea mucho la Semana Santa”, ha afirmado el letrado del Arenal tras admitir que no se siente identificado con la celebración actual. Consciente de que tal aseveración puede suponer que lo tachen de “nostálgico”, ha reconocido que, en este sentido, “cualquier tiempo pasado fue mejor”. “Echo de menos la Semana Santa de la medida”, ha abundado este cofrade, al que no le importa que lo tilden de “rancio”.

Su experiencia en las hermandades le lleva a afirmar que "existen cofrades que cogen una vara y no la sueltan ni muertos”. Para ellos tiene un lema personal, de su propia autoría:“cirio eres y en cirio te has de convertir”.

La autorregulación

Una frase que le ha servido al periodista Navarro Antolín para hablar de la autorregulación en las cofradías, asunto tan de moda ante el importante incremento que han experimentado los cortejos penitenciales los últimos años. Un punto en el que ambos intervinientes discrepan. “Soy de numerus clausus. No se trata de echar a nadie, sino de de dosificar”, ha defendido el abogado, quien argumenta que la estación de penitencia “no es un deporte sacro ni una experiencia sensorial”. Y aviso a navegantes para evitar comparaciones odiosas, “la Semana Santa no son las Fallas de Valencia ni los Sanfermines”. A lo que ha añadido: “ni las hermandades son empresas ni ONG”.

Este aspecto, el de la labor social, también ha protagonizado una de las cuestiones abordadas en este diálogo entre letrado y periodista. “Una cosa es adaptarse a los tiempos y otra es perder el fin”, advierte Moeckel, que ha incidido en que “no debemos tener complejo del fin para el que las hermandades fueron creadas, dar culto públicamente”. “La mejor caridad que las cofradías pueden ejercitar en el siglo XXI es la prestar nuestro tiempo a las personas, acompañarlas”, ha expresado.

La importancia de la formación

Y todo ello sin olvidar otro de los ámbitos que para este sevillano resulta fundamental, la formación. “Hay que formar más”, ha insistido Moeckel, al que Navarro Antolín ha recordado una frase célebre que en más de una ocasión expresó Otto Moeckel, padre de su compañero en esta tertulia cofradiera. “Ser cofrade es la mejor forma de ser cristiano en Sevilla”. En este punto, Joaquín Moeckel lamenta que “muchas veces al cofrade se le considera un cristiano low cost, poco preparado, algo que no es cierto, porque los hay con mucha formación”, de ahí que este baratillero haga tanto hincapié en la necesidad de esa formación en las hermandades.

Entre las proyecciones que se han contemplado en la pantalla que ha servido de fondo en el teatro de la Fundación Cajasol, no ha faltado la de la portada con la que este periódico ilustró los hechos acaecidos en la Madrugada de 2000, en la segunda Semana Santa de Diario de Sevilla, que tuvo fotos exclusivas de aquellos graves incidentes. Una jornada que ha marcado la celebración desde entonces. Para Moeckel, aquella Madrugada demostró que “somos vulnerables”. No obstante, y a diferencia de su interlocutor, no es partidario de la denominada ley seca (el cierre de bares y la venta de alcohol durante esas horas), que se implantó durante el mandato de Juan Espadas y continuará con el de José Luis Sanz. “Lo difícil es tomar medidas de precaución. Se tiene que prevenir, no cortar directamente la mano”, ha argumentado.

Otra cuestión de suma actualidad, la abundancia de procesiones extraordinarias, que tendrá este año su momento culmen con la magna que el 8 de diciembre pondrá punto y final al II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Para Moeckel, este tipo de celebración tiene sentido cuando se garantiza “un fruto espiritual”. Ha recordado que el actual arzobispo de Sevilla, monseñor José Luis Saiz Meneses, llegó a una tierra que supone todo lo contrario a su anterior destino, Cataluña, en cuanto a manifestaciones religiosas. “Aquí el problema se origina en la falta de categoría de algunos sevillanos, que se aprovechan de la bondad de la autoridad eclesiástica”, ha lamentado el abogado, que también incide en el efecto que esta saturación tiene en otras hermandades: “le estamos robando a las glorias su tiempo”.

El cartel de Salustiano

Por supuesto, también hubo tiempo para hablar del polémico cartel de la Semana Santa de 2024, que edita el Consejo de Cofradías, obras de Salustiano García. Moeckel se mantiene fiel a sus primeras declaraciones al respecto, “no me gusta”. Reconoce haber visitado la exposición que sobre la obra del artista se ha organizado en la sede de la Fundación Cajasol esta cuaresma, pero considera que el cartel en cuestión “no anuncia la Semana Santa de Sevilla”. “Puede anunciar la de cualquier parte del mundo, la de San Sebastián o Fregenal de la Sierra, pero no la de Sevilla”, ha reiterado el abogado, quien, sin embargo, defiende que la obra de Salustiano “no es nada ofensiva”. “Él sabía que iba a provocar. Esto es también aprovecharse de quienes le han hecho el encargo”, ha abundado Moeckel, quien admite que muchos sevillanos críticos con el cartel han podido pensar que detrás de él hay “una reivindicación del mundo gay”.

Un largo monólogo en el que no han faltado referencias a personas que han marcado el rumbo de la Iglesia de Sevilla y de la Semana Santa los últimos 40 años. Moeckel y Navarro Antolín ha rendido un pequeño homenaje al cardenal Carlos Amigo Vallejo, de quien el letrado recuerda una frase: “las cofradías son como los hijos, hay veces que no se les entiende, pero se les quiere”. Y con el cardenal, su grupo de colaboradores, como Juan Garrido, del que afirma que “no ha conocido a nadie más inteligente”; o de Gil Delgado, “un auténtico intelectual”; así como de aquellos encuentros con Manuel Benigno.

No se ha dejado en el olvido al escritor Antonio Burgos, pregonero de la Semana Santa de 2008, quien se exilió durante la fiesta religiosa de aquel año a Matalascañas. Hasta allí se desplazó el propio Moeckel para que acudiera a ver el Baratillo el Miércoles Santo. Recuerdos de una celebración en la que también se ha aludido a las figuras de “los soltadores” y “los francotiradores de cabildos”. Personajes clave en la vida de hermandades en las que, a juicio de este abogado y tertuliano televisivo, “antes, sin dinero, había mucha imaginación, y ahora, con dinero, hay muy poca”.