José Luis Aldea concurrirá a la reelección en el Cachorro

El cofrade José Luis Aldea Carbajo concurrirá como candidato a la reelección en la hermandad del Cachorro. El actual hermano mayor, en el transcurso del almuerzo posterior a la Función Principal de Instituto, celebrada este domingo, ha comunicado al resto de hermanos la intención de presentarse a ocupar de nuevo la vara dorada.

La hermandad de la calle Castilla celebrará elecciones el próximo mes de junio y el actual máximo representante ha confirmado su propósito de aspirar a continuar desempeñando el cargo cuatro años más, hasta 2030. Es, por el momento, la única lista candidatura plenamente confirmada, pero todo hace indicar que concurrirá una opción alternativa.

Durante estos cuatro años, José Luis Aldea y su junta de gobierno han protagonizado episodios memorables e irrepetibles. Más allá de su gestión -más de mil doscientos hermanos nuevos en apenas un mandato-, se suman el Vía Crucis extraordinario con el Cristo de la Expiración en 2023, la salida extraordinaria de la Virgen del Patrocinio por el cincuentenario de la bendición bajo palio por Triana, la participación en la procesión de Clausura del Congreso de Hermandades en 2024 y, por supuesto, la presencia del Santísimo Cristo en Roma por el Jubileo de las Cofradías. Se añaden además otros proyectos patrimoniales como la restauración de la propia dolorosa de Duarte o la intervención de la imagen gloriosa del Patrocinio.