Juan Miguel Martín Mena, cartelista del Rocío de Triana 2026

La junta de gobierno de la Hermandad del Rocío de Triana ha acordado designar como cartelista de la Romería 2026 al pintor Juan Miguel Martín Mena. Nacido en Dos Hermanas, es uno de los artistas más prodigados del panorama actual, que ha trabajado para infinidad de instituciones cofradieras y, por supuesto, hermandades. Su firma servirá para ilustrar un nuevo camino del arrabal trianero hacia las marismas, tras más de doscientos años de historia.

Su obra destaca por la reinterpretación moderna de la iconografía tradicional. Las escenas costumbristas se transforman en composiciones simbólicas y atmosféricas que combinan realismo y poesía visual, mostrando su capacidad de renovar códigos clásicos sin perder la esencia devocional. Esta aproximación ha convertido su trabajo en un referente para encargos de gran relevancia nacional. En el ámbito editorial, ha colaborado con medios como 'Diario de Sevilla', y ha creado su propio sello, CRÉAME, desde el que canaliza su labor como ilustrador digital especializado en temática infantil. En 2019 publicó su primer libro ilustrado, “Un Cuento en las Rocinas”, además de desarrollar otros proyectos de ilustración para diferentes publicaciones.

A lo largo de su carrera, ha producido una extensa y reconocida colección de carteles para festividades y eventos de primer nivel en España, entre los que se incluyen los de la Semana Santa de Córdoba y Almería, el Día de la Virgen en Sevilla o el Pregón Universitario, así como la propia Romería del Rocío de Almonte.