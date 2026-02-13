La Macarena cambia la fecha del besapiés del Señor de la Sentencia al primer fin de semana de Cuaresma

La hermandad de la Macarena ha comunicado la modificación de la fecha del besapiés a la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, una propuesta que ha requerido de dispensa eclesiástica para poder ejecutarla. En este sentido, las Reglas de la hermandad recogen la celebración de este besapiés durante todos los días del quinario al Señor, culto cuya finalización se fija en el segundo domingo de Cuaresma.

En este sentido, la junta de gobierno de Cabezuelo ha solicitado dicha dispensa para poder trasladar el besapiés al primer fin de semana de la Cuaresma, es decir, de manera consecutiva a la celebración del Vía Crucis habitual, con el propósito de "realzar y otorgar mayor solemnidad al solemne quinario", y disponer de mayor facilidades al trabajo de la priostía. De esta manera, el próximo besapiés del Señor de la Sentencia, correspondiente al presente año 2026, se celebrará los días 21 y 22 de febrero, en la Basílica de la Macarena.

La citada dispensa ha sido concedida por don Miguel Vázquez Lombo, Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos para las Hermandades y Cofradías, según consta en el Protocolo nº 268/26, de fecha 22 de enero.