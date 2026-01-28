La Macarena constituye una comisión para el inventario de las joyas y alhajas de la hermandad

La Hermandad de la Macarena ha informado a sus hermanos que ha retomado los trabajos iniciados durante el mandato de la anterior junta de gobierno para el inventario, catalogación y tasación o valoración económica de la totalidad de las alhajas que posee la corporación, que han sido donadas tanto por hermanos como por devotos a las imágenes titulares. En este sentido, la hermandad ha estimado conveniente la creación de un grupo de trabajo integrado por un equipo interdisciplinar, debido a la "dimensión y complejidad del patrimonio objeto de estudio".

En este sentido, el equipo está formado por los siguientes cofrades y hermanos: Miguel Ángel Cerezo Butelo, joyero y especialista en piedras preciosas; Gabriel Ferreras Romero, técnico en patrimonio, tasador e historiador del arte; Alberto Granado Román, historiador del arte y tasador; y Álvaro Heras Damas, técnico fotógrafo y responsable de la documentación gráfica de la cofradía. "Asimismo, este grupo cuenta con la participación de una representación de la Junta de Gobierno, integrada por el Hermano Mayor, el Mayordomo de Nuestra Señora de la Esperanza, la Secretaria de Nuestra Señora del Santo Rosario, la Prioste de Nuestra Señora del Santo Rosario y el Prioste de Nuestra Señora de la Esperanza", señala la cofradía.