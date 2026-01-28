El precio disparado del hilo de oro amenaza los proyectos de bordados de las cofradías de Sevilla

Los metales preciosos están en máximos históricos, una escalada que repercute muy negativamente en el arte sacro. El hilo de oro que emplean los talleres de bordados empieza a escasear ante este encarecimiento que dificulta la compra a las principales empresas proveedoras, que ya han dado la voz de alarma. Las compañías apremian a los artesanos a comprar material en cantidades importantes para acometer obras de envergadura los próximos meses. Ya hay proyectos que han tenido que posponer su estreno.

La empresa Monforte Systemfil ha advertido de la situación que atraviesa el sector. Se trata del principal proveedor de hilo de oro y plata de España, que surte casi a la totalidad de los talleres sevillanos. Se fundó en 1857 en Barcelona, en plena industrialización catalana. Hace escasos días ha enviado un comunicado a sus clientes donde detalla la inestabilidad a la que se enfrenta desde hace años.

"Por causas que todos conocemos (guerra de Gaza, guerra de Ucrania, aranceles de Trump, bombardeos de Irán o el apresamiento del presidente Maduro en Venezuela), los metales preciosos han sufrido una alta demanda de inversores como causa del 'valor refugio'". Así empieza la carta que Monforte envía a sus clientes.

Un 260% más caro

En ella detalla "la escalada de precios" registrada desde hace dos años y a la que "no se le conoce el final". "Hasta principios de 2024 el valor de un kilo de plata fina sin manufacturar rondaba los 750/800 euros. Al margen de un coste de 200 euros de fundición y confección del alambre para fabricar los hilos de plata y oro fino", detalla el comunicado. Un año después este valor se situaba ya entre los 900 y 1.100 euros para oscilar el pasado octubre entre 1.400 y 1.500 euros. En este enero dicho precio alcanza ya los 2.700 euros. Es decir, en dos años el coste se ha incrementado un 260%.

Este encarecimiento incide de lleno en el proceso de compra para trabajar la plata, que el proveedor explica. "Tenemos que cerrar el precio del día, 'el que sea'. Debo pagar por adelantado toda la compra. Hay un transcurso de dos o tres días entre que llega la transferencia y la fundición recibe los metales preciosos. En este tiempo el valor de la plata puede subir o bajar. Si baja, debo aceptar el precio que se cerró días atrás, pero si sube, debo asumir el incremento".

"No puedo prever que va a pasar con los precios en el futuro, si se trata de una inestabilidad de un mes, un semestre o un año. Pero actualmente para efectuar las compras por adelantado de plata y oro se necesita un capital muy elevado", refiere la empresa proveedora, que incide en que "todo esto hace inviable poder trabajar materiales de plata fina y dorada si no tengo una gran ayuda vuestra en la programación de compras con ayudas de pago que eviten que nuestra empresa entre en quiebra económica".

Sin estocaje

Un ruego al que se suma una recomendación: "aconsejo que si hay unos proyectos grandes de bordados, se cierre la compra de los materiales necesarios para garantizar el producto". "Para fabricar ciertos materiales se necesitan unas cantidades mínimas", abunda el escrito, en el que se recuerda que cuando los precios eran más económicos se podía tener estocaje de casi todas las materias.

La inflación ha provocado, incluso, que Monforte tenga problemas para abastecer cuatro productos muy usados en el bordado sevillano: lentejuelas de plata fina, canutillo de plata fina, canutillo de oro fino ("sólo el grosor 17 es viable, otros grosores no son posibles) y lentejuelas de oro fino (se requiere de un pedido de cuatro o cinco kilos por tamaño para empezar a fabricarlos).

Una situación que, según ha podido saber este periódico, está afectando ya a algunos talleres que no cuentan con estocaje suficiente de estos materiales y han de abordar proyectos de envergadura. Algunos se han tenido que posponer.

Debe recordarse que una de las iniciativas más comentadas dentro del gremio del arte sacro sevillano es la puesta en funcionamieno de una fábrica local que abastezca de estos materiales a los obradores.