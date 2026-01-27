La exposición sobre el Centenario de la Hermandad de San Esteban en el Círculo Mercantil recibe casi ocho mil visitas

La muestra sobre los cien años de la Hermandad de San Esteban se puede visitar hasta el domingo 8 de febrero en el Círculo Mercantil. Una exposición que lleva por título Ultra Qvid Faciam Tibi Post Haec Fili Mi (¿Qué más puedo hacer por vosotros?), el lema que los nazarenos de la Puerta de Carmona llevan en su capa cada Martes Santo y que preside el espíritu de la corporación desde su fundación el 9 de mayo de 1926 en la parroquia de San Bartolomé. En la sede de la calle Sierpes de el Cícrulo Mercantil se puede ver de lunes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, recorre el origen y la historia de una profunda devoción a Jesús de la Salud y Buen Viaje y a María Santísima Madre de los Desamparados.

Curiosidades como un sello con la advocación primera que se pensó para la Virgen, la de Nuestra Señora de la Asunción, parte de la canastilla del paso del Cristo o la posibilidad de ver cara a cara a los sayones y al romano que representan el pasaje de la burla y de admirar la poco conocida gloria de palio con la Virgen del Rocío realizada por Sebastián Santos. Cien años que han forjado una historia de hermandad y barrio en la que los antiguos vecinos del barrio se han ramificado a diferentes puntos no sólo de Sevilla, sino también del mundo.

Detalle de la canastilla del paso del Cristo de la Salud y Buen Viaje. / M. G.

Un patrimonio procesional conseguido con esfuerzo y fruto de una devoción cuajada en el seno de una gran familia que ha tenido siempre como punto de reunión la iglesia de San Esteban donde cada Martes Santo se reencuentran sobre todo amigos y hermanos bajo las lágrimas del Cristo que llora.

La gloria con la Virgen del Rocío / M. G.

La primera sala se ofrece una aproximación a los elementos más significativos y reconocibles del patrimonio procesional de la Hermandad de San Esteban. El recorrido comienza ante el paso de misterio del Señor de la Salud y Buen Viaje, pieza de especial valor histórico por su procedencia original de la Hermandad del Cachorro, nunca antes expuesto de esta forma.

Los sayones del paso de Cristo de San Esteban / M. G.

Junto a él, se presentan las figuras que integran la escena de la Burla, realizadas por el escultor Antonio Castillo Lastrucci, cuya obra constituye uno de los referentes esenciales de la imaginería procesional sevillana del siglo XX. Alli están estas figuras a quienes los hermanos de San Esteban conocen por sus nombres propios: El Perra Gorda, el limpiabotas, el Miura, Paco el Romano.

Detalle de una de las caídas del palio de María Madre de los Desamparados / M. G.

Aquí también está el palio de la Madre de los Desamparados. Entre ellos destacan el actual palio de malla, ejecutado por Esperanza Elena Caro, así como las distintas glorias que, a lo largo del tiempo, han presidido el techo de la composición. Destaca por su belleza la de la Virgen del Rocío, realizada por SebastiánSantos.

La siguiente zona expositiva, muestra una selección representativa del patrimonio artístico de San Esteban. Están las dos túnicas, la crema y celeste, que se mantiene vigente en la actualidad; y, por otro, la túnica azul de cola, adoptada durante los años de la posguerra debido a las dificultades económicas de la época. Esta última pervive hoy simbólicamente en los manigueteros que acompañan a los pasos cada Martes Santo.

La mantilla original de la Virgen, con la que fue bendecida en la entonces capilla del Hospital de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía, los puñales, la medalla de plata de Valencia, o la

Conciertos y conferencias

Como actividades complementarias a esta exposición están: