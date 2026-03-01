La Macarena recupera la antigua rotulación de la Calle Real

La calle San Luis ha recuperado este domingo una parte fundamental de su identidad histórica con la inauguración de un rótulo cerámico que recuerda su antigua denominación como Calle Real. El acto, celebrado ante la fachada del tesoro-museo de la Hermandad de la Macarena, ha contado con la presencia del obispo auxiliar, monseñor Teodoro León; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y del hermano mayor de la corporación, Fernando Fernández Cabezuelo.

El rótulo cerámico, elaborado por la Asociación de Ceramistas Niculoso Pisano, se sitúa en el inicio de la calle San Luis. El azulejo presenta una policromía en tonos azules, blancos y amarillos, similar a la del retablo cerámico de la Virgen de la Esperanza que se encuentra a escasos metros. La pieza señala el itinerario que seguían los monarcas en sus entradas oficiales a la ciudad, como ocurrió en marzo de 1526 con el emperador Carlos V para contraer matrimonio con Isabel de Portugal, efeméride de la que se cumplen ahora 500 años.

Durante su discurso, Fernández Cabezuelo ha destacado que este acto supone “un verdadero honor para este rincón de la calle San Luis, que desde hoy recupera una parte fundamental de su memoria y de su alma”. El hermano mayor ha subrayado el compromiso de la corporación con la ciudad: “Para nuestra hermandad, ha sido un privilegio estar al frente de esta iniciativa, que reafirma nuestro compromiso no sólo con la devoción a nuestros titulares, sino con la cultura y la historia de nuestra ciudad. Que al mirar este rótulo de la Calle Real, recordemos siempre que somos herederos de una historia grandiosa que tenemos el deber de conservar”.

Monseñor Teodoro León, durante su intervención tras descubrirse el rótulo cerámico. / Redacción Sevilla

Por su parte, Sanz ha destacado la colaboración institucional para proteger el patrimonio inmaterial y dignificar la cerámica. Sanz ha recordado que esta vía fue el eje principal de la ciudad, desde el Arco de la Macarena hasta San Isidoro: “Desde el Ayuntamiento, junto a la Asociación Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano, continuamos recuperando el antiguo callejero de la ciudad. Con el de la Calle Real, son ya 18 los azulejos cerámicos inaugurados; de esta manera, recuperamos parte de la historia y de la identidad de Sevilla”.

Durante el acto ha intervenido la Banda de la Centuria Romana Macarena, que ha interpretado la marcha Cristo del Amor.