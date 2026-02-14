La Macarena volverá a pasar por el Arco y Correduría en la ida a la Catedral

La Macarena volverá a pasar por el Arco y la calle Correduría la Madrugada del Viernes Santo, cuado vaya camino de la Catedral. Se trata de las dos principales novedades del recorrido aprobado por la junta de gobierno de la corporación que dirige Fernando Fernández Cabezuelo, a falta de la aprobación del Cecop, ente que vela por la seguridad en Semana Santa.

De este modo, una vez que la cofradía salga del atrio de la basílica, antes de pasar por Resolana atravesará el Arco al que da nombre la dolorosa más universal, como era habitual hasta hace pocos años. Dicho tránsito se suprimió durante el mandato de José Antonio Fernández Cabrero para agilizar la salida de la cofradía.

Otra novedad importante será el regreso a la calle Correduría, como habían reclamado los vecinos de esta vía, después de que fuera suprimida del itinerario por razones también logísticas. Hasta el año pasado el cortejo buscaba directamente la Alameda. Se cumple, así, con lo prometido por Cabezuelo la pasada campaña electoral.

"Un itinerario más coherente"

"Con esta decisión se vuelve a un itinerario más coherente con la memoria histórica de la hermandad, al recuperar un trazado que durante décadas formó parte natural de la estación de penitencia. Correduría y Feria configuran un espacio íntimo, de barrio y de tradición, donde la cofradía se reconoce en su propia historia y donde generaciones de nazarenos han iniciado su caminar hacia la Catedral", explica la hermandad en un comunicado.

Por último, antes de que la cofradía regrese a la basílica, se ha realizado un "ajuste", al transitar por la calle Muro antes de desembocar en la Resolana, desde donde se dirigirá de nuevo hacia el Arco. Según la hermandad, con este cambio "se suprime el tránsito por la calle Fray Luis Sotelo y se optimiza el tramo final de la estación de penitencia, reforzando la cohesión y estabilidad del cortejo en los momentos de mayor exigencia".

El recorrido, al detalle

El itinerario para la próxima Madrugada -a falta del referido visto bueno del Cecop- queda de la siguiente manera: Resolana (atravesando el Arco), Feria, Correduría, Amor de Dios, Alameda, Trajano, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución, Catedral, Plaza de la Virgen de los Reyes, Alemanes, Argote de Molina, Francos, Chapineros, Villegas, Jesús de las Tres Caídas, Plaza del Cristo de Burgos, Ortiz de Zúñiga, Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, San Juan de la Palma, María Purísima, Feria, Peris Mencheta, Relator, Parras, Escoberos, Muro, Resolana, Arco y entrada en la basílica.

En cuanto al horario, la salida de la cruz de guía será a las 00:00 del Viernes Santo, mientras que el regreso del paso de palio de la Virgen de la Esperanza está previsto a las 13:30, cuando se sitúe en el cancel de la basílica.