Madre de Dios del Rosario llegará hasta La O: cambio de itinerario por las obras de Pagés del Corro

Una cita imprescindible del calendario de glorias que ofrecerá ciertas novedades de cara a estos próximos años. La hermandad de Madre de Dios del Rosario ha informado acerca de la modificación del itinerario de la salida procesional de su imagen titular, que se celebra como es tradición cada 12 de octubre por las calles del barrio de Triana. En este sentido, y tras haber solicitado la correspondiente autorización, la corporación de Santa Ana ha notificado la variación del recorrido, en vistas también a las obras que se van a acometer en Pagés del Corro durante los próximos años.

De este modo, el itinerario de la procesión para este próximo domingo queda configurado de la siguiente manera: Salida, Párroco don Eugenio, Pureza, Plaza del Altozano, San Jorge, Callao, Castilla, Procurador, Alfarería, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Pelay Correa y entrada. Esto significa que la patrona de capataces y costaleros llegará hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O, donde será recibida por la corporación del Viernes Santo. Además, en su saludo a la capilla de los Marineros, la esperará el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, que preside el templo en ausencia de Nuestra Señora de la Esperanza, que igualmente se hallará para entonces en la parroquia de Jesús Obrero. El acompañamiento musical, como siempre, estará a cargo de la Banda del Maestro Tejera.

Actos extraordinarios

Han sido unas semanas intensas en la corporación que preside Rosario Basterra. En este sentido, durante el triduo celebrado en honor a la Virgen, se han desarrollado una serie de actos extraordinarios. El pasado jueves 25 de septiembre, el Excmo. Sr. D. Luis Ortega Carmona, General de Brigada de la Cuarta Región Militar de la Guardia Civil, hizo entrega del fajín de General a Madre de Dios del Rosario.

Asimismo, el viernes 26, durante el segundo día de triduo, José María Benito García, Comisario Jefe de la U.I.P. y Presidente de la Asociación de Intervención Policial y Militar a nivel Internacional, hizo entrega de la Gran Cruz de la Asociación de Derechos Humanos e Intervención Policial y Militar. En ese mismo acto, D. Alfonso Sancho Rodrigo, Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por la Paz (VITEPAZ), entregó la Gran Cruz de la Asociación VITEPAZ, en memoria y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.