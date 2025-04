Miércoles Santo en Sevilla: Frío en el ecuador

La Semana Santa ha superado su ecuador con un ambiente un tanto frío. Y no nos referimos sólo a la pelúa que se dejó sentir con fuerza ayer, si no al ambiente en general. El Miércoles Santo relució en un día que hizo olvidar al catastrófico 2024, donde se vivieron escenas poco edificantes. Pero esta jornada siempre ha sido una de las más numerosas en cuanto a público. La Semana Santa está siendo un tanto pobre en este sentido. Se vio el Domingo de Ramos . El Lunes Santo y el Martes Santo no deben computar por razones obvias, pero en la tarde de ayer siempre se ha colgado el cartel de no hay billetes, utilizando una expresión tan taurina que casa a la perfección con San Bernardo o el Baratillo. Siguiendo con la comparación, la plaza no estaba llena. Evidentemente, hubo algunas zonas más colapsadas que otras, pero el público se podía mover con facilidad. Claro, para ello hay que tener un mínimo de conocimiento de las calles del centro de Sevilla y su entorno. Ya se sabe que en los días de Semana Santa, el camino más corto no es el más rápido. Dando un pequeño rodeo se puede llegar prácticamente a todos los enclaves destacados por donde pasan las cofradías.

El Cristo de la Salud llega al puente de los bomberos

Así pudimos hacerlo, por poner dos ejemplos, con San Bernardo por la calle San José y el saludo a la Candelaria. O con la Sed por la calle Santiago. Emotivo fue el saludo de la Virgen de Consolación a la Hermandad del Beso de Judas en la otrora plaza de López Pintado, almirante del siglo XVIII cuyo palacio es hoy un hotel. El Ayuntamiento activó sus ya famosos semáforos rojos en determinados puntos, como Argote de Molina con Francos y Orfila, obvio por la salida de los Panaderos y porque por allí pasa gran parte de la jornada. Pero insistimos, no fue un Miércoles Santo rebosante. Paradójicamente, en contra de lo que pasó en días anteriores, hubo más personas en la calle conforme avanzaba la tarde-noche.

El misterio del Carmen llega a la Alameda

Viendo la Hermandad del Baratillo es inevitable no acordarse de Ignacio Pérez Franco, cofrade cabal y ex hermano mayor fallecido recientemente. La Virgen de la Caridad lució un exorno floral compuesto por claveles en tonalidad rosa. Dicen que eran los preferidos de Ignacio. Bonito gesto. Este detalle también sirve para hacer una reflexión sobre algunos de los exornos florales que se están viendo. La línea entre el éxito y el ridículo es muy fina y hemos visto algunas cosas que son, como poco, para reflexionar. Ayer fue un día que destacó por el buen gusto. La Hermandad del Buen Fin lleva tiempo dando una lección en esto. Buena culpa de ello la tiene Jesús Corral. Padre también del éxito de la Cabalgata de Reyes Magos. Los dos pasos de la cofradía del barrio de San Lorenzo lucían extraordinarios. El paso de misterio es un claro ejemplo de que se puede apostar por un composición más arriesgada que los tradicionales claveles pero sin desentonar y contribuyendo a engrandecer y realzar la escena. Muy bien iban también los palios de la Virgen del Buen Fin de la Lanzada o de la propia Virgen de Consolación de la Sed, cuyo nuevo manto causó sensación y cobró todo su significado en el paso. Mención aparte merecen los pasos de la Hermandad de San Bernardo. Clasicismo y buen gusto. Hay cosas que no deben cambiar. Nadie se imagina al Cristo de la Salud sobre un monte que no sea de claveles rojos salpicados por lirios. Como nadie se imagina a la Virgen de la Concepción del Silencio sin azahar en la Madrugada, a la Virgen de las Aguas del Museo sin sus flores exóticas, o a la del Dulce Nombre sin los claveles rosa pálido que luce desde 1938. Hay que cuidar estos sellos de identidad y hacerlos inmunes a las modas y a los gustos del prioste de turno.

La Hermandad de La Lanzada recorre Sevilla en el Miércoles Santo / Juan Carlos Vázquez Osuna

El Miércoles Santo es la antesala de los días festivos, y como no de la esperada Madrugada. Aunque la presencia de turistas está siendo masiva durante todo lo que llevamos de celebración, ayer ya se notó que el desembarco en Santa Justa y San Pablo era importante. Como en botica, hay de todo, pero por lo general el guiri no encaja bien en la Semana Santa. Lo decimos por la estética. Se vieron muchas camisetas de equipos de fútbol y mochilas de gran tamaño a la espalda. Y, por supuesto, bermudas y botas de trekking. Tampoco se engañen. No es cuestión de demonizar al foráneo porque la fauna local también tiene lo suyo. Advertían algunas personas con una más que comprobada sapiencia cofradiera, que el decoro se ha relajado de manera importante en los últimos años. Y ya no sólo es una cuestión de vestimenta. También de actitud. Ya hemos visto a lo largo de la semana importantes acampadas y tapones en determinados puntos para ver algunas cofradías. Lugares en los que se supone no se iba a permitir. La presencia del público estático es más que una realidad en una fiesta que siempre se ha caracterizado por todo lo contrario. Como decíamos antes, mucha culpa la tiene el escaso conocimiento del callejero y de la manera de moverse. Aquí también tiene mucho que ver la gentrificación y la despoblación del centro por parte de sevillanos. Otro mal de nuestro tiempo.

Así ha sido la salida de la Hermandad de Los Panaderos / José Ángel García

Por lo demás, la jornada transcurrió con normalidad. Cayeron algunas gotas al filo de las 19:45. Nada por lo que alarmarse. Volvió a chirriar que la Hermandad del Buen Fin tenga que llegar hasta el Postigo para regresar a San Lorenzo. El año que viene habrá nuevos cambios. Es evidente que la calle Orfila sigue siendo el gran lunar negro de la jornada. Un nudo gordiano no sólo porque desde allí sale la Hermandad de los Panaderos, si no porque pasan otras cuatro cofradías: la Sed San Bernardo y el Cristo de Burgos, de camino a la Campana; y la Lanzada, en su regreso a San Martín. La complejidad es máxima. Al menos, se ha mejorado algo. En el inicio de la carrera oficial resultó inexplicaba las vallas que impidieron al Baratillo aproximarse al palquillo mientras pasaba la Lanzada. Ya se vio el Domingo con la Estrella y la Amargura. Alguien tendrá que explicar el motivo.