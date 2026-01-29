El Monasterio de San Jerónimo acogerá por primera vez un Vía Crucis: el de la Agrupación Parroquial del Rosario

Será, sin duda, una de las citas más interesantes y novedosas de la próxima Cuaresma. La Agrupación Parroquial del Rosario de San Jerónimo ha informado que el rezo del piadoso Vía Crucis, presidido por su imagen cristífera titular, se celebrará por primera vez en el interio del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, uno de los enclaves patrimoniales más desconocidos pero a la vez más fascinantes de toda la ciudad. El enclave, que está siendo objeto de una profunda intervención de restauración promovida por el Ayuntamiento, permanece cerrado al público, aunque ya ha finalizado la primera fase de dicha intervención.

En este sentido será el próximo viernes 6 de marzo, tercero de Cuaresma, cuando la imagen de Nuestro Padre Jesús del Amor en su Divina Misericordia recorra el interior de este espacio, a través de su imponente claustro. La salida está prevista a las 19:00 de la tarde y tomará el siguiente itinerario: Boquerón, Sábalo, Cataluña y entrada en el Monasterio. A su término, el itinerario de regreso al templo será el siguiente: Marruecos, Extremadura, Navarra, Mejillón, Salmón, Boquerón, Tiburón y entrada, sobre las 23:00, acompañado musicalmente por la Agrupación Musical del Nazareno de La Algaba.

Cartel del Vía Crucis que acogerá el citado monasterio, declarado BIC

El Monasterio de San Jerónimo fue fundado por Fray Diego de Sevilla con la promoción de su padre, Nicolás Martínez de Medina, contador mayor del rey Juan II, aunque no sería reconocido como monasterio propio hasta el año 1426, en el siglo XV. Tal y como queda recogido en el Portal de Archivos Españoles, durante este siglo y el siguiente la fama de este lugar iría en aumento gracias a que sus priores eran árbitros en los enfrentamientos continuos entre la nobleza de la ciudad. Esta popularidad dio lugar a que en el año 1575, Felipe II concediera al monasterio el privilegio de impresión de bulas de la Santa Cruzada de las Indias así como de otras obras religiosas. De esta manera la de San Jerónimo se convertiría en una de las primeras imprentas de la ciudad. Unos años más tarde, durante el siglo XVII, el edificio llegaría a ser la residencia de hasta 150 monjes, aunque también se acabó conviertiendo en la residencia en Sevilla de algunos personajes históricos importantes, como los propios Reyes Católicos, Carlos I, Felipe II o Felipe V, entre otros.

A comienzos del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, el monasterio sufrió grandes daños que lo sumirían en una etapa donde su declive era cada vez más evidente, siendo saqueado entre 1815 y 1820. En el año 1835 este cerraría definitivamente debido a la aplicación de los decretos de exclaustración de Mendizábal. En el año 1964 fue declarado monumento histórico artístico. Veinte años después, en 1984, el convento sería adquirido por el Ayuntamiento de Sevilla. Bécquer lo cita en su libro Desde mi celda, publicado en 1864.