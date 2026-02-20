SEMANA SANTA
La Mortaja inicia los trámites para la coronación canónica de la Virgen de la Piedad

Los hermanos están citados el 8 de marzo para un cabildo extraordinario

La hermandad baraja 2028 como posible fecha de coronación

La Piedad de la Mortaja, una advocación de siglos

Sin duda toda una sorpresa que ha generado expectación e ilusión en una corporación de siglos. La hermandad de la Sagrada Mortaja ha convocado a sus hermanos el próximo 8 de marzo a cabildo general ordinario, y posterior extraordinario, para tratar un asunto de especial trascendencia: la apertura del expediente de coronación canónica de la Virgen de la Piedad y el Señor Descendido de la Cruz, acontecimiento que se prevé se realice en 2028. Los hermanos han recibido a lo largo de esta mañana mensajes instantáneos citándoles a dicho cabildo, que se espera muy nutrido para respaldar esta propuesta.

Con esta iniciativa la corporación del antiguo convento de la Paz pretende reconocer una advocación histórica y cargada de excepcionalidades, desde el milagroso hallazgo del primitivo conjunto escultórico en Santa Marina hasta la actualidad. La hermandad trabaja ya en todos los detalles, como el dossier histórico y otros pormenores, para presentar la documentación definitiva en Palacio e iniciar el camino hasta este acontecimiento. Se convertiría, por tanto, en la dolorosa número veintitrés en ser coronada canónicamente en la ciudad de Sevilla.

