La Mortaja inicia los trámites para la coronación canónica de la Virgen de la Piedad

Sin duda toda una sorpresa que ha generado expectación e ilusión en una corporación de siglos. La hermandad de la Sagrada Mortaja ha convocado a sus hermanos el próximo 8 de marzo a cabildo general ordinario, y posterior extraordinario, para tratar un asunto de especial trascendencia: la apertura del expediente de coronación canónica de la Virgen de la Piedad y el Señor Descendido de la Cruz, acontecimiento que se prevé se realice en 2028. Los hermanos han recibido a lo largo de esta mañana mensajes instantáneos citándoles a dicho cabildo, que se espera muy nutrido para respaldar esta propuesta.

Con esta iniciativa la corporación del antiguo convento de la Paz pretende reconocer una advocación histórica y cargada de excepcionalidades, desde el milagroso hallazgo del primitivo conjunto escultórico en Santa Marina hasta la actualidad. La hermandad trabaja ya en todos los detalles, como el dossier histórico y otros pormenores, para presentar la documentación definitiva en Palacio e iniciar el camino hasta este acontecimiento. Se convertiría, por tanto, en la dolorosa número veintitrés en ser coronada canónicamente en la ciudad de Sevilla.