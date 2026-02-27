Muere José Manuel Fernández, añorado sacristán de San Roque
La corporación ha notificado el fallecimiento de este cofrade, muy querido en el barrio
La hermandad de San Roque ha comunicado en estas últimas horas el fallecimiento de José Manuel Fernández Rodríguez, conocido como Señor Fernández, quien desempeñara durante años el cargo de sacristán en la parroquia de San Roque. La corporación y otras hermandades vecinas, como Los Negritos, han mostrado su pésame ante la muerte de esta persona, muy querida en el entorno del barrio.
Su cuerpo está siendo velado en el tanatorio de la SE-30, habiéndose celebrado misa en el mismo tanatorio a las doce del mediodía.
