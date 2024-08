"La obra de María Auxiliadora se ha hecho por necesidad, el suelo se estaba hundiendo"

Es, sin duda, uno de los asuntos que más debate ha suscitado durante estas últimas horas en numerosos círculos y entornos virtuales. A nadie ha dejado indiferente el aspecto que presenta, a día de hoy, el interior de la iglesia de María Auxiliadora, del barrio de Nervión. Y recalcamos el a día de hoy porque la obra aún no está concluida, a pesar de que resulta evidente la modificación estética de todo el recinto sacro, sus tres naves y sus motivos ornamentales.

Las fotografías virales -y filtradas- que han sido comentadas y compartidas en diferentes foros corresponden a primeros del mes de agosto, concretamente al día 5, una fecha muy señalada para la comunidad salesiana, puesto que en esa fecha del año 1872 un grupo de mujeres constituyó, en la italiana ciudad de Mornese, el que a la postre sería el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Por tal motivo, un nutrido grupo de monjas procedentes de varios puntos de España visitó el templo nervionense para comprobar y conocer, de primera mano, el estado de unas actuaciones que, insistimos, se encuentran en la fase final de su ejecución.

El interior de la capilla del colegio antes de la reforma / Escuelas Salesianas Nervión

"La obra se ha hecho por necesidad, el suelo y los cimientos se estaban hundiendo y hubo que tomar la decisión de intervenir. Cuando empezaron a hacer la obra el proyecto no era tan grande, tan solo consistía en una cimentación. Pero conforme se avanzaba, hubo que escarbar hasta cinco metros, y otras partes como el techo de escayola se vieron afectadas", señala en declaraciones a este periódico Juan Borrero, profesor del centro y presidente de la asociación que rinde culto a la imagen de María Auxiliadora, y que en todo momento se rige por las directrices de la comunidad. De hecho, es clave reseñar que este magno proyecto en sí ha sido diseñado, redactado y financiado desde la inspectoría de Madrid.

"La idea era, asimismo, realizar un columbario, cuesitón que se ha llevado a cabo. En un principio la intención era acometer la cimentación del templo, y hemos conocido su aspecto actual a raíz de las fotografías publicadas en medios y redes sociales. Pero sí está claro que hasta mediados de septiembre no reabrirá el templo, y es entonces cuando se podrá contemplar su estado definitivo", señala Borrero, puesto que aún restan cuestiones por concretar en su apartado artístico y decorativo. De hecho, la asociación se presta a ofrecer a medios e interesados una serie de visitas para explicar, in situ, el conjunto de todos los trabajos para establecer una evaluación definitiva, y no a raíz de las fotografías recientemente conocidas que no muestran el resultado final.

Una de las fotografías filtradas, datadas a primeros de mes

Sea como fuere, este emblemático enclave religioso del barrio de Nervión se mostrará completamente renovado con respecto a su impronta anterior, aquella que se ideó a mediados del siglo pasado para dar cobijo a los centenares de alumnos que tantas oraciones han elevado a María Auxiliadora, una de las advocaciones más arraigadas de nuestra ciudad.