Los más antiguos en estas lides cofradieras seguro que recuerdan el impacto que supuso el cartel de la Semana Santa de Sevilla del año 1981, obra del gran fotógrafo Fernando Salazar y que recogía el paso de la Macarena por la calle Parras. Fue un aldabonazo valiente al papel de tantos y tantos fotógrafos cofradieros que a lo largo de los años nos han mostrado ese detalle de nuestras procesiones que eran capaces de hacernos un nudo en la garganta. Fotos que son pregones plásticos de la Pasión según Sevilla.

Con la decisión del Consejo de Cofradías de recuperar el cartel pintado como anuncio de la Semana Santa todos esos grandes profesionales regaron su sapiencia a través de las numerosas tertulias cofradieras de la ciudad que mantienen la tradición de anunciar la Semana Santa con una bella instantánea. Seria larguísima de la lista de grandes carteles y grandes fotógrafos que han dejado su huella en estos años.

Hace tiempo que la irrupción de las redes sociales nos ha traído de nuevo al primer plano la emoción gráfica de los fotógrafos cofradieros. Pero este mes de octubre, mes de misión de la Esperanza es cuando hemos visto una eclosión de imágenes que se han convertido en un auténtico rosario gráfico con el que rezar.

He dicho en cada traslado de la Virgen de Triana que las tres televisiones locales y la radio pública de Andalucía han hecho un trabajo periodístico de primer nivel, pero quisiera en esta ocasión resaltar lo que vengo en denominar los “Fotógrafos de la Esperanza”. Solo basta un repaso por las redes con el hashtag #LaMisióndelaEsperanza para encontrarnos obras maestras de grandes profesionales a los que desde esta modesta tribuna quiero reconocer y felicitar. Manu Gómez, Fran Santiago, José Campaña, Manolo Llorente o Sebas Gallardo son solo algunos de estos maestros del buen hacer. Sé que son muchos más y a los que no nombro vaya por anticipado mis disculpas.

La misión ha dejado y aún le queda por dejar mucha huella. Y una de las huellas que va a dejar es el reconocimiento de aquellos que han hecho posible que por los siglos de los siglos tengamos un recuerdo gráfico de este hito histórico. Ellos son los fotógrafos de la Esperanza.