La Pastora de Santa Marina retrasa su salida a las 19:45 y recorta itinerario por la lluvia

La Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina ha retrasado una hora la salida de la procesión de regreso a su sede canónica, la capilla de la calle Amparo, tras ser conorada canónicamente ayer sábado. La demora se debe a las lluvias registradas la tarde de este domingo, lo que provoca que también se recorte su recorrido y no llegue a la calle rotulada con su nombre.

Así lo ha informado la junta de gobierno de la corporación en un comunicado publicado en las redes sociales. En él se indica que la procesión comenzará a las 18:45 desde la Puerta de los Palos de la Catedral. Desde allí discurrirá por Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón y Plaza de San Francisco para buscar la Plaza Nueva. En este punto será recibida por la corporación municipal en el andén del Ayuntamiento.

Directamente a Feria

Se retomará el recorrido por Sierpes, Cerrajería, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega y Amor de Dios. En este punto el itinerario se recorta. El cortejo tomará por Conde de Torrejón para desembocar en Feria. Desde aquí buscará Aposentadores hasta llegar a su capilla. La entrada, prevista en principio a las doce de la noche, también se adelantará.

La hermandad pide la colaboración de los hermanos, devotos y ciudadanía para que el cortejo pueda discurrir lo "más ágil posible".

Con esta procesión acaba un fin de semana histórico para los primitivos pastoreños, que han podido ver coronada a su venerada Titular.