Pepe Aguilar recibe el XV Olivo de Plata de La Redención

Noche cargada de emociones, recuerdos y vivencias en la Fundación Cajasol. La hermandad de La Redención hizo entrega este pasado viernes de su XV Olivo de Plata a José Aguilar Hernández, conocido cariñosamente como Pepe Aguilar, uno de sus hermanos más destacados en la época reciente de la corporación debido a su incansable labor como vestidor durante años.

El patio de dicha institución acogió el acto de entrega de esta distinción, que otorga la cofradía del Lunes Santo a aquellas personalidades o entidades que contribuyen a través de su trabajo, ejemplo o actividades a la divulgación y enriquecimiento de nuestra Semana Santa. Otros galardonados han sido Manuel Marvizón, el arzobispo Saiz Meneses o Paquili.

Para la hermandad, representada por su hermano mayor Luis Dasilva, Pepe deja "un legado, material e inmaterial, de importancia para nuestra corporación. Su arte puede contemplarse en muchos rincones de Andalucía, ya no sólo en su faceta de vestidor, sino como artífice de diseños y piezas de Arte Sacro". Aguilar ha venido desempeñando el cargo de vestidor durante décadas, anunciando su retirada tras la coronación canónica de la Virgen del Rocío, que tuvo lugar el pasado mes de julio. Actualmente, David Toro se encarga de las tareas del vestir.

Durante la gala, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a Manos Unidas, intervinieron varios artistas y grupos musicales, como Brumas, Eva Mengíbar, Alberto El Romero acompañado por el tamborilero Gustavo Pedrero y la saetera Triana Pérez.