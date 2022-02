La periodista Nieves Concostrina se mofa de una reportera por informar de una procesión

Este domingo salía el procesión extraordinaria de rogativas el Nazareno de Vejer de la Frontera, para pedir que llueva y por el final de la sequía. El programa Informativos Telecinco se hacía eco este singular hecho, del que informaba la reportera María Albendea, desplazada a este municipio gaditano.

La periodista y escritora Nieves Concostrina tomó una imagen del reportaje para compartirlo en sus redes sociales, mofándose de la reportera y de la cofradía vejeriega. "A esta chica rubia... ¿no le da vergüencita sujetar un micro para contar, en pleno siglo XXI, la soplapollez de que han sacado una estatua para rogar que llueva?", escribía en un tweet.

María Albendea ha respondido de manera contundente, mostrando su asombro ante el escarnio recibido por una compañera de profesión. "Esta chica rubia tiene un nombre. Me asombra el nivel de mala educación del tweet. Y me asombra que siendo profesional de esto no sepas cómo funciona, que esa chica rubia no edita un informativo, ni elige sus temas, qué rápido se os olvida la calle a los que ya tenéis un nombre".

Hoy en Vejer de Frontera sacan al Nazareno en rogativa especial para pedirle que vuelvan las lluvias a los campos.. pic.twitter.com/e3QIWe5ayg — jose sanchez hachero (@jsanchezhachero) February 20, 2022

Por su parte, la presentadora y colaboradora de La Ser ha retirado el mensaje y ha blindado su cuenta. Muchos compañeros y televidentes han mostrado el apoyo a la periodista de Telecinco, manifestando su rechazo a las palabras vertidas por la periodista madrileña.

Concostrina ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Ondas 2016, el premio Andalucía de Periodismo de la Junta de Andalucía (2005), el Villa de Madrid y premio Internacional de Relatos de Paradores de España. En abril de 2010 recibió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en Radio, otorgado por unanimidad a un capítulo de una serie de 24 titulada "Acércate al Quijote". Igualmente, le ha sido concedido el Micrófono de Oro.