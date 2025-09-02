De la Plaza de España a la Universidad y las Tres Mil: las estampas que dejará la Misión de la Esperanza de Triana

Instantáneas que pasarán a los anales de toda una hermandad y, por supuesto, de la religiosidad hispalense. Retinas y objetivos ya se preparan para guardar y capturar, para siempre, algunas estampas que sin duda resultarán inolvidables por su excepcionalidad y su compleja repetición. Al igual que ocurría hace cuatro años cuando Jesús del Gran Poder vistaba la Calzá, Nervión o el núcleo de Los Pajaritos, la Misión de la Esperanza de Triana arrojará fotogramas de especial relevancia y momentos que nadie querrá perderse.

Desde el mismo día 4 de octubre a primera hora de la mañana (por el tramo más al sur de Pureza o Asunción, advocación estrechamente relacionada con este acontecimiento), y hasta su regreso a Triana en la tarde del 18, la Esperanza transitará por enclaves totalmente inéditos. El primero de ellos, el Parque de María Luisa y la Plaza de España, que se vestirá de gala a eso del mediodía para recibir a la dolorosa, que caminará por las largas avenidas del Tiro de Línea hasta llegar a la parroquia de Santa Genoveva, sede de la hermandad homónima, produciéndose un memorable encuentro ante Jesús Cautivo y la Virgen de las Mercedes. De ahí comenzará a callejear por el barrio para alcanzar, al fin, el Polígono Sur, epicentro de la Misión, y donde permanecerá tres semanas. En la jornada del domingo 12 alcanzará zonas como Las Letanías, en dirección a la parroquia de Pío X, rezándose el rosario. Una mañana que será irrepetible para los vecinos.

Ya en la jornada del día 18, también a primera hora, la dolorosa marchará de este último templo de regreso a Triana, no sin antes visitar emplazamientos de singular relevancia. En primer lugar, el Hospital Infantil Virgen del Rocío, donde seguramente el encuentro con los más pequeños del complejo resulte uno de los instantes más emotivos de toda esta Misión, y donde la presencia de la Virgen ofrecerá consuelo, ánimo y alegría tanto a los pacientes como a sus familias. A partir de ahí, transitará por el barrio del Porvenir hasta llegar, nuevamente a la Plaza de España, pero esta vez no buscará el río por el Costurero, sino que visitará otro recinto monumental de amplia historia, como la Universidad de Sevilla, antigua Fábrica de Tabacos. Allí será recibida por la hermandad de Los Estudiantes, que en cuestión de una década ha recibido en su casa a las dos devociones marianas más renombradas de toda la ciudad.

En total, la imagen recorrerá más de diecisiete kilómetros uniendo los traslados y las procesiones, lo que supondrá un total de cuarenta horas en la calle divididas en prácticamente un mes. Tiempo suficiente para no perder detalle y acompañar a la Esperanza en todo momento.