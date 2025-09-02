La Encarnación de San Benito acompañará al Nazareno del Divino Perdón de Alcosa

Dudas resueltas en el Parque Alcosa. La hermandad del Divino Perdón de Alcosa ha informado que la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, de la hermandad de San Benito, será la que acompañe musicalmente al Nazareno del Divino Perdón el Sábado de Pasión. El contrato comprende tres años, hasta 2028, así como la presencia en la salida extraordinaria del próximo 5 de octubre por las calles del barrio, con motivo del XXV aniversario fundacional.

Dicha decisión fue acordada por unanimidad en cabildo de oficiales celebrado este pasado lunes, 1 de septiembre. "La hermandad agradece a Ángel Rodríguez, director de la agrupación, y a su junta directiva, la predisposición, facilidades, cercanía e ilusión mostradas para convertirse en los nuevos sones que acompañarán al Divino Perdón. Que este vínculo, que nace en un año tan especial para nuestra hermandad, permanezca como recuerdo imborrable en la historia y los corazones de todos los hermanos [...] Igualmente, la junta de gobierno manifiesta su sincero agradecimiento a todas las formaciones musicales que, en las últimas semanas, han mostrado su ofrecimiento a la hermandad", reza el comunicado.

De este modo, la Agrupación de la Calzá consigue su cuarto contrato en la Semana Santa sevillana, acompañando a día de hoy a las imágenes de Nuestro Padre Jesús de Nazaret de Pino Montano el Viernes de Dolores, a Nuestro Padre Jesús de la Victoria de la Hermandad de la Paz el Domingo de Ramos, y a Jesús de la Presentación al Pueblo en su cofradía de San Benito. Además, se mantiene el estilo de agrupación tras la talla de Navarro Arteaga, la tercera de este género en apenas un lustro, tras la presencia de la Estrella de Dos Hermanas y la Agrupación Virgen de los Reyes, cuya desvinculación se hizo efectiva a principios de agosto.