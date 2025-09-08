Presentados los actos y el cartel del 475 aniversario de la Hermandad de la Carretería

La Hermandad de la Carretería ha presentado este lunes en el Ayuntamiento los actos, cultos y cartel del 475 aniversario de su fundación en un acto presidido por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

El cartel, presidido por la Virgen de la Luz, devoción en torno a la cual el gremio de toleneros fundó la hermandad, es obra del pintor Raúl Jiménez Toral. Durante el acto, Alés ha recordado el encuentro que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mantuvo hace unos meses con la junta de gobierno de la corporación del Arenal, encabezada por su hermano mayor, Miguel Ángel Moreno, donde se trasladaron las líneas maestras de este aniversario en “una hermandad vinculada desde su origen a este histórico barrio portuario de la ciudad y fundada en el siglo XVI por el gremio de toneleros”.

Del mismo modo, Alés ha recalcado “la importancia de esta hermandad del Viernes Santo en la historia de Sevilla y desde sus orígenes en el Siglo de Oro que tuvo a su Puerto de Indias como base de operaciones hacia el Nuevo Mundo. Allí estuvo muy presente la Carretería con el gremio de toneleros al frente. Hoy es una entidad vertebradora del Arenal y un tesoro de la ciudad que se conserva en su hermosa capilla de la antigua calle Valflora”.

El delegado también ha felicitado a la hermandad “por su labor social y por su apuesta férrea en la conservación del patrimonio, evidencia dela importancia de las cofradías en nuestra ciudad como entes vertebradores fundamentales de la sociedad sevillana” y ha trasladado a su junta de gobierno, y a todos sus hermanos, “la plena disposición de este equipo de gobierno en todos los proyectos que se propongan, como en este acto que hoy se ha desarrollado”.

Del mismo modo, el delegado ha felicitado también al autor del cartel que ha plasmado esta vinculación histórica entre la corporación del Viernes Santo y la propia ciudad como Puerto de Indias.

Actos y cultos por el aniversario

8 de septiembre, la hermandad celebrará en la Capilla de la Carretería misa solemne en honor de Nuestra Señora de la Luz Gloriosa, a las 20:30.

Domingo 14 de septiembre, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, tras la Misa de las 11:00, tendrá lugar, besamanos extraordinario a Nuestra Señora de la Luz.

Sábado 25 de octubre. Recorrido guiado por los lugares históricos donde ha residido la archicofradía en estos casi cinco siglos, de la mano del profesor Alfonso Álvarez-Ossorio.

Noviembre será mes de formación con un ciclo de conferencias, contando con catedráticos e historiadores del arte de la Universidad de Sevilla y expertos como Andrés Luque Teruel, Fuensanta García de la Torre, Rafael Mauricio Pérez García, Manuel Fco Fdez. Chaves. Serán los sábados 8, 15 y 29 sobre las 21 horas, tras eucaristía.

El sábado 22 de noviembre se celebrará en la capilla una misa pontifical presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

Fue a mediados del siglo XVI, cuando un tonelero de profesión y de nombre Pedro Luis, acompañado de unos jóvenes, le llamó la atención una intensa luz, de origen desconocido en unas alcantarillas que comunicaban el arroyo Tagarete con el río Guadalquivir, en la zona conocida como los Húmeros de la Carretería, entre la actual capilla y la Torre del Oro. El pasadizo carecía de iluminación, salvo la antorcha del portador. Aquella intensa luz se trataba de una pequeña imagen de Virgen de gloria, que con motivo del hallazgo, la rescató de aquel lugar y le dedicó la advocación de la Luz. Esta leyenda es el origen de una corporación fundada en 1550 en el hospital de San Andrés, que posteriormente alcanzó el rango de penitencia y que en 2025 cumplirá 475 años de vida.