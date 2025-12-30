Las procesiones extraordinarias de 2026: una coronación y un centenario

A escasas horas de despedir el 2025, es tiempo de balance pero sobre todo de planificar. Tras un año inédito e histórico para nuestras cofradías -probablemente el más generoso en cuanto a procesiones de carácter extraordinario se refiere, salvando las Misiones de 1965-, recibimos el 2026 con un ligero respiro en este sentido. Con el horizonte fijado en una Semana Santa temprana marcada por la reorganización de la nómina de algunas jornadas (como el Domingo de Ramos o el Miércoles Santo, este último sujeto también a las elecciones en San Gregorio), el calendario extraordinario se reduce de manera considerable en comparación con estos meses atrás, donde el debate acerca de este tipo de cultos externos ha estado continuamente a la orden del día.

Tres cofradías se yerguen, de momento, como principales protagonistas del almanaque más allá de la propia semana de pasión: dos de penitencia y una de gloria, y todas ellas concentradas en apenas unas semanas. El apartado extraordinario no comenzará hasta el mes de octubre, cuando todas las miradas se dirijan hasta Palmete. La Virgen de la Divina Gracia saldrá en procesión extraordinaria el día 11 de octubre. Se cumple el primer cuarto de siglo de la dedicación y construcción del templo parroquial al Buen Pastor y San Juan de la Cruz, por lo que la dirección espiritual solicitó a Palacio y a la propia hermandad la organización de una procesión, bajo palio y ya autorizada, con la imagen de Duarte.

El mes de noviembre concentrará el resto de citas conocidas hasta el día de hoy. El 8 de noviembre será coronada canónicamente la Virgen del Amparo, de la parroquia de la Magdalena, quien también protagonizará diversos actos preparatorios meses antes, como un rosario de la aurora a la Catedral en el mes de mayo o la realización de diversas visitas a capillas de la feligresía. La imagen será coronada en la propia sede canónica coincidiendo con el domingo de su festividad, para posteriormente realizar la correspondiente procesión de Reglas que revestirá carácter extraordinario, con un itinerario diverso al habitual.

Por último, el domingo de Cristo Rey -el último del calendario litúrgico y, por ende, a finales de noviembre- la hermandad de San Esteban culminará los fastos del centenario fundacional. La cofradía de la Puerta de Carmona celebra cien años de historia y los hermanos ya aprobaron en cabildo extraordinario celebrar la Función de Cristo Rey (recogida en Reglas) en la Catedral de Sevilla, con el Señor de la Salud y Buen Viaje en su paso procesional, si bien aún falta la ratificación eclesiástica. A este colofón le acompañarán también una serie de actividades previas.

Asimismo, otras corporaciones penitenciales conmemorarán diversas efemérides con actos de culto externo. Es el caso de la hermandad de Montserrat, que cumple 425 años de historia; por este motivo, el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón saldrá en Vía Crucis extraordinario el 14 de marzo. También la hermandad de Los Panaderos celebra la misma cifra de existencia, 425 años. De esta manera, el Señor del Soberano Poder en su Prendimiento presidirá también un Vía Crucis extraordinario en Cuaresma y la Virgen de Regla será trasladada al convento de San Leandro, en rosario, en el mes de octubre.