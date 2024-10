Rafael Romero Triviño, único candidato en Pasión y Muerte

El cofrade Rafael Romero Triviño ha anunciado oficialmente la presentación de su candidatura a hermano mayor de Pasión y Muerte. La cofradía del Viernes de Dolores celebrará cabildo de elecciones el próximo 23 de noviembre, y una vez cerrado el plazo de registro de listas, consta únicamente la formulada por el aún teniente de hermano mayor. "Me presento ante vosotros con humildad y profundo respeto, sabiendo que cada uno de nosotros comparte un vínculo especial con nuestra Hermandad que nos une bajo la mirada misericordiosa de nuestros amantísimos titulares", señala Romero, que pretende relevar en el cargo a Javier Ibáñez, quien ha desempeñado esta labor durante los dos últimos mandatos.

"Nuestro camino no ha sido fácil, pero hemos avanzado siempre en oración, penitencia y caridad. Y hoy, más que nunca, nos encontramos ante una nueva etapa, un momento en el que necesitamos seguir 'Caminando con ilusión'", que es el lema de la candidatura. Este proyecto "no es solo un acto personal, es una respuesta al compromiso que siento hacia nuestra Hermandad. Desde que comencé mi camino junto a vosotros, he visto cómo el fervor, la devoción y la fraternidad nos han fortalecido como comunidad. Y es con esa misma ilusión con la que aspiro a seguir trabajando por nuestra Hermandad, con la firme convicción de que el futuro lo construiremos juntos, paso a paso, en unidad", señala.

Caminar con ilusión "significa mirar al futuro con esperanza, con la certeza de que, a pesar de las dificultades, contamos con la fuerza de nuestra fe y el compromiso de cada uno de vosotros. Juntos, podemos hacer que nuestra Hermandad siga creciendo, que nuestra devoción se extienda, y que nuestros ideales sigan inspirando a todos aquellos que nos rodean. Durante estos días, iremos presentando a cada uno de los miembros del equipo de la candidatura, así como el proyecto que queremos seguir en los próximos tres años. Hoy os invito a que caminemos juntos, con ilusión, con entrega, con humildad y con fe. Con la mirada puesta en nuestros amantísimos titulares y el corazón dispuesto a servir a esta Hermandad que tanto amamos. Me pongo en las manos de nuestros amantísimos titulares para que nos guíen en este camino que emprendemos con ilusión", sentencia.