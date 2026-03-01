Este es el recorrido del Vía Crucis extraordinario del Cristo de la Conversión

La hermandad de Montserrat ha informado del recorrido del Vía Crucis extraordinario con el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón que tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo con motivo del 425 aniversario fundacional de la corporación del Viernes Santo. La salida será a las 18:20, aunque los hermanos que participen en el piadoso ejercicio tendrán que estar en la capilla a las 17:00 portando el pase de entrada para acceder al templo y la medalla de la Hermandad.

El recorrido previsto, que pasa por las capilla del Museo y la iglesia de San Antonio Abad, es el siguiente: Cristo del Calvario, Canalejas, Rafael González Abreu, San Pedo Mártir, Gravina, Pedro del Toro (19:00), Bailén, Miguel de Carvajal, Hermandad del Museo (19:30), Plaza del Museo, Hermandad del Silencio (20:00), Alfonso XII, Plaza de la Campana, Velázquez (20:30), Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, Murillo (21:00), andén de la Parroqueia de la Magdalena, Cristo del Calvario, donde está prevista la entrada a las 21:45.

Hace unos días la hermandad de Montserrat presentó la ilustración para la papeleta de sitio, una obra realizada por José Cabrera Lasso de la Vega y que lleva por título La promesa. Realizada en técnica al pastel, sobre papel con unas medidas de 60x40cm, la papeleta cuenta con una composición asimétrica, en la que el peso de la misma recae en el lado derecho con la imagen portentosa del Santísimo Cristo. Sobre un fondo en tonalidades cromáticas azules, color corporativo de la Hermandad y que a su vez transmiten calma y serenidad, la imagen, a medio perfil del Señor, avanza su rostro nimbado con un halo o aureola luminosa, símbolo iconográfico de su Divinidad, hacia el centro, en posición dialogante hacia Dimas , en la que es considerada la segunda de las “siete palabras” en la que Jesús en la Cruz demuestra su misericordia para el pecador arrepentido.