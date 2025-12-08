El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre

La visita de fieles y devotos continuó durante toda la tarde del 8 de diciembre. La Esperanza Macarena estará en veneración hasta el miércoles. Por la tarde, además de la coral de la hermandad, la Centuria realizó un bando anunciador que concluyó en la basílica, a los pies de la Esperanza.
1/13El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre/Ismael Rubio
