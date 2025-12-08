El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre
Más de 16.000 personas han pasado por la basílica para ver a la Esperanza Macarena

La restauración de la Macarena, al detalle: pestañas adecuadas y policromía recuperada

Ismael Rubio

08 de diciembre 2025 - 22:27

La visita de fieles y devotos continuó durante toda la tarde del 8 de diciembre. La Esperanza Macarena estará en veneración hasta el miércoles. Por la tarde, además de la coral de la hermandad, la Centuria realizó un bando anunciador que concluyó en la basílica, a los pies de la Esperanza.

1/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
2/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
3/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
4/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
5/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
6/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
7/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
8/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
9/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
10/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
11/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
12/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio
13/13 El reencuentro con la Macarena durante la tarde del 8 de diciembre / Ismael Rubio

