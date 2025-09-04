Así regresa la Virgen de la Aurora tras la restauración de Pedro Manzano

Jornada de reencuentros en la calle San Luis. La Virgen de la Aurora ha sido repuesta al culto en la tarde de este jueves, 4 de septiembre, toda vez que ha finalizado la restauración a la que ha sido sometida por parte de Pedro Manzano. La imagen ha permanecido lejos de Santa Marina durante estos últimos cuatro meses para que Manzano le devolviera todo su esplendor.

A grandes rasgos, "el tratamiento ha sido en gran medida estructural, al realizar labores en el soporte de la imagen con una consolidación integral llevada a cabo mediante la reintegración y consolidación de fisuras, la modificación de los sistemas de anclajes y el cambio del candelero por uno de nueva factura, realizado en madera de caoba. También se han realizado unos nuevos brazos articulados y se ha modificado el sistema de fijación de la corona y el pollero", señala la hermandad.

A la imagen le han sido recolocadas las manos originales / Domingo Pozo

En relación al tratamiento de la policromía se ha realizado "una limpieza superficial y se han fijado y protegido las zonas con riesgos de desprendimiento. También se ha trabajado sobre las alteraciones que presentaba la imagen por el uso de los alfileres a la hora de vestirla mediante una reintegración cromática del estucado y de la policromía, al igual que en zonas donde existían algunas lagunas como en el labio inferior de la imagen. Igualmente es destacable la recolocación de la pestaña del ojo izquierdo de la imagen", abunda.

Por último, otro punto a destacar dentro del proceso "es la restitución de las manos originales de la Santísima Virgen. La policromía de las manos también se ha limpiado y reintegrado donde lo requerían y se les han incorporado un nuevo sistema de fijación a los antebrazos menos agresivo con el soporte y que garantiza y facilita la correcta manipulación de las mismas. Todo siempre en pro de la estabilidad, conservación y salvaguarda de la talla", finaliza.

La Virgen se encontrará en veneración los siguientes días y horas del presente mes de septiembre: