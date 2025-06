Ricardo Almansa: "En ocasiones en la vida hay que tener dignidad y ser fiel a tus principios"

Ricardo López 'Almansa', quien fuera hasta hace unas horas capataz general de la hermandad de la Sed, ha compartido con su cuadrilla de costaleros una carta explicando algunas cuestiones relacionadas con su cese en las funciones que venía desempeñando desde hace más de dos décadas. En una extensa misiva, Almansa señala que después de una Semana Santa "para enmarcar y recibiendo las felicitaciones de la junta de oficiales y de multitud de personas, dos meses después sorprendentemente, el hermano mayor nos reúne para pedirnos el cambio de estilo en el paso de palio, petición que no compartimos con la forma de ver el paso de nuestra Virgen, no representado para la mayor parte de los hermanos la seña de nuestra hermandad».

Posteriormente, sigue Almansa señalando que en ese encuentro se informa que "van a cambiar el estilo de las composiciones musicales y su organización, aspecto fundamental para nuestro trabajo y discurrir de la cofradía». En ese entonces, Almansa reproduce en esta carta otra enviada con anterioridad a la junta de gobierno, desarrollando los motivos de su desacuerdo y su disconformidad. En la misma, se refiere que «por reiteración expresa del hermano mayor, Santos Alonso de la Florida, se nos trasladó la intención de modificar el estilo tradicional del paso de palio de Santa María de Consolación, introduciendo un andar basado en 'tres pasitos y parada', entre otras propuestas no consensuadas. Lamentablemente, estas indicaciones fueron planteadas en términos que se percibieron como una condición o presión directa sobre la continuidad de este equipo de capataces, lo que consideramos inadecuado y contrario al espíritu de concordia que debe regir nuestras decisiones».

El equipo de capataces, «tras la correspondiente reflexión conjunta, desea manifestar con absoluta claridad que no puede asumir ni validar un cambio que altere el sello propio que caracteriza desde hace más de dos décadas a nuestra cofradía. El caminar de nuestros pasos ha sido siempre sinónimo de elegancia, sobriedad y dignidad, y ha merecido el respeto y admiración dentro y fuera de Sevilla». Almansa señala que "la puesta en escena de una hermandad debe responder a criterios colectivos, nunca a preferencias personales. Del mismo modo que nuestras bandas cuidan el repertorio musical preservando el estilo propio, también se les va a solicitar cambios en el repertorio de marchas de dudosa calidad, este equipo apuesta por mantener la identidad que, con humildad y dedicación, hemos ayudado a construir durante 27 años».

La carta, que continúa manifestando algunas discrepancias mantenidas con algunos hermanos tanto en la reunión como en la pasada estación de penitencia, recoge igualmente que " «en presencia de nuestros titulares y con motivo de la 'mudá' del paso de palio, el hermano mayor se comprometió por segunda vez a no interferir durante los próximos tres años en el modo de portar los pasos. Nos resulta incomprensible que, tras tan breve intervalo de tiempo, se incumpla de nuevo dicho compromiso. Del mismo modo, consideramos inadmisible la intervención directa del hermano mayor durante la estación de penitencia del pasado Miércoles Santo, en puntos como la calle Cardenal Lluch o la Cuesta del Bacalao, indicando a los costaleros cómo debía moverse el paso desde el costero y con el palermo en mano".

Por último, cierra insistiendo en que "son situaciones que, como equipo responsable, no podemos permitir que se repitan. Con todo lo anterior, reiteramos, desde el más profundo respeto y con dolor, que no participaremos en ningún modelo de andar que desvirtúe el estilo tradicional y sobrio de nuestra cofradía". Finaliza Almansa señalando que está seguro "que se abrirán nuevas puertas y volveremos a cruzar nuestros caminos, pero pienso que en ocasiones en la vida hay que tener dignidad, ser fiel a tus principios y no cruzar ciertos caminos que te imponen por intereses y gustos personales… Y esta decisión tiene mucho que ver».