La rosa tempranera de la provincia: Consolación, Utrera y una mañana de septiembre

Resultaría del todo injusto deber a una procesión magna un fenómeno devocional de relevancia en nuestros tiempos, porque siglos de historia no se edifican en una madrugada. Pero no es menos cierto que, con los primeros rayos de luz de este lunes, como si verdaderamente estuviera naciendo la Virgen en la cuna de los cielos, todas las miradas se dirigían hacia las campanas de gloria de aquel Santuario. En unas sencillas andas, rematada de flores, con el manto grana y con "el más bonito de los utreranos" en la mano, la Virgen de Consolación inauguró este 8 de septiembre con un rosario extraordinario por los aledaños de su excepcional templo.

Infinidad de devotos, algunos de ellos camino de sus respectivos puestos de trabajo, se concentraron en este espacio para no solo rezar el rosario junto a la Virgen, cuyo barquito centelleaba como una espiga cuajada de joyas y de plegarias; también para alzar la garganta y entonar los célebres temas del Coro de la Virgen, que ya ocupan un lugar especial en los repertorios más personales e intransferibles. Además, el mismo estrenó Y septiembre llegó, el último de los cantos en ser incorporado al catálogo donde conviven el famoso popurrí o Mi Consolación.

En torno a las once de la mañana hizo de nuevo su entrada en el Santuario, a la espera de la función principal del mediodía. Durante la jornada, festiva en Utrera, se sucederán actividades en el propio Real de la Feria, para cerrar las fiestas con el tradicional castillo de fuegos artificiales a la medianoche. La Virgen de Consolación ha logrado aquello que asumen las devociones verdaderas, sinceras y profundas: que un pálpito de nuestro corazón esté con Ella, en la memoria y en el tiempo, cada 8 de septiembre.