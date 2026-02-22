Saiz Meneses coronará a la Virgen de Los Remedios de Los Palacios en 2027

Nueva cita que añadir al calendario de coronaciones canónicas de la provincia. El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, coronará a la Virgen de Los Remedios, titular de la Hermandad de la Vera Cruz de Los Palacios y Villafranca, el 23 de octubre de 2027. El anuncio lo ha hecho el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, durante la función principal de instituto celebrada la tarde de este pasado sábado.

Con motivo de la coronación canónica de su titular, la hermandad va a poner en marcha la Obra Social ‘Caminando con la Virgen’ que se centra en la Atención Infantil Temprana, atendiendo a niños y niñas que necesiten terapias y apoyo educativo, psicopedagógico, psicológico y logopédico, que provengan de familias con bajos recursos económicos.

Sobre la imagen

María Santísima de Los Remedios es titular de la hermandad junto al Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato. Se trata de una obra anónima de principios del siglo XVI, siendo la talla más antigua de Los Palacios y Villafranca.

La devoción hacia María Santísima de Los Remedios ha sido siempre tan profunda que en su antigua ermita de San Sebastián (vulgo de Los Remedios) se hallaba una sala llena de exvotos, testimonio de los favores y milagros atribuidos a su intercesión. Igualmente ha sido invocada en rogativas para paliar calamidades como epidemias, sequías y otros males endémicos que amenazaban la vida de la población; como ya recogiera el párroco don Andrés Bellido en sus apuntes sobre la historia de la localidad a finales del siglo XIX. En la actualidad, María Santísima de Los Remedios preside el altar de la capilla de San Sebastián portando al Niño Jesús haciendo patente una histórica dualidad: ser una Virgen de Gloria y procesionar en Semana Santa bajo palio.

Sobre la Hermandad

La Hermandad de la Vera Cruz, fundada en 1566, es la institución más antigua y popular de Los Palacios y Villafranca, erigida en la capilla de San Sebastián que data de principios del siglo XVI. La hermandad cuenta con más de 3.200 hermanos, de los cuales, aproximadamente 700 nazarenos acompañan la tarde del Jueves Santo a María Santísima de Los Remedios siendo el cortejo más numeroso de Los Palacios y Villafranca. El director espiritual es Diego Pérez Ojeda, párroco de Santa María la Blanca, y el hermano mayor Fernando Rincón.