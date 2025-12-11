San Esteban celebra la IV Zambomba Solidaria el próximo 20 de diciembre en la Casa de Pilatos

La Hermandad de San Esteban celebrará el sábado 20 de diciembre la IV edición de su Zambomba Solidaria, que tendrá lugar en el incomparable marco de la Casa de Pilatos. Esta cita, ya consolidada en las fechas previas a la Navidad, reunirá a numerosos vecinos y visitantes del barrio de la Puerta Carmona para disfrutar de una tarde-noche llena de ambiente festivo y solidaridad.

El evento contará con la participación de artistas invitados, que amenizarán la jornada con villancicos y actuaciones en directo. La presentación correrá a cargo de Álvaro Peregil, que pondrá voz y cercanía al acto.

Como en años anteriores, la Zambomba dispondrá de una barra con precios populares y una tómbola solidaria con atractivos premios, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Bolsa de Caridad Madre de los Desamparados, obra social de la Hermandad. La entrada es de 5 euros, que incluye una bebida.

La Hermandad de San Esteban invita a todos a participar en una celebración que combina tradición, convivencia y compromiso social, contribuyendo a ayudar a quienes más lo necesitan en estas fechas tan señaladas.