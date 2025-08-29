San Esteban protagonizará el ciclo de exposiciones 'Círculo de Pasión 2026' del Mercantil

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla abrirá el próximo año su ciclo Círculo de Pasión con la Hermandad de San Esteban como protagonista de la exposición inaugural. La corporación de la Puerta de Carmona, en pleno casco histórico, será la encargada de dar comienzo a la vigésima edición de este consolidado programa cultural y cofrade. Esta participación se enmarca dentro de los actos del I Centenario de la Hermandad de San Esteban, que se celebrarán durante el próximo año 2026, y que culminarán con la procesión extraordinaria del mes de noviembre y la celebración de la Función a Cristo Rey en la Catedral.

Así, en el próximo mes de enero, podrá contemplarse en el Círculo Mercantil e Industrial un recorrido histórico del incremento y enriquecimiento patrimonial de la Hermandad de San Esteban. La muestra estará dividida en las dos salas expositivas y el patio central, donde se expondrán bienes históricos de la cofradía, el enriquecimiento de las insignias que conforman el cortejo, así como el cuerpo de acólitos y el patrimonio propio de las imágenes titulares, mostrando las piezas más destacables de su ajuar.

Asimismo, se realizarán reseñas a la Iglesia de San Esteban, única sede de la corporación del Martes Santo en toda su historia; a uno de sus fundadores, el reverendo Padre Rafael Galán Escalante; y a la importante huella que dejó el sacerdote José Robles, director espiritual durante décadas. En la última sala se expondrá la evolución de ambos pasos procesionales, así como las imágenes secundarias del paso de misterio y diversos enseres del paso de palio de la Hermandad.

San Esteban ya había participado en anteriores ocasiones en la muestra colectiva Estrenos y Restauraciones, que cada año reúne las principales novedades patrimoniales de la Semana Santa, pero será la primera vez que asuma en solitario el protagonismo de Círculo de Pasión, con una exposición que se extenderá del 17 de enero al 8 de febrero.

Además, no faltarán al programa otras citas ya tradicionales, entre las que destaca la 9ª edición de Estrenos y Restauraciones, que volverá a poner en valor las últimas obras y recuperaciones artísticas del mundo cofrade. La vigésima edición de Círculo de Pasión, que volverá a ser uno de los hitos del programa cultural del Círculo Mercantil, está llamada a convertirse en uno de los grandes atractivos del año cofrade.