Santa Marta estrena la terminación del manto bordado para la Virgen de las Penas y dosel de cultos

La Hermandad de Santa Marta ha presentado este fin de semana varios estrenos patrimoniales que vienen a incrementar su catálogo artístico. En primer lugar la dolorosa titular, la Virgen de las Penas, dispuesta en solemne besamanos como es habitual en la celebración del 8 de diciembre, estrenaba la terminación del nuevo manto bordado, con diseño de Javier Sánchez de los Reyes y ejecutado en esta fase final por Jesús Rosado, y proyectado en 2016.

Detalle del altar dispuesto para el besamanos de la dolorosa

Se trata de un manto que posee una cenefa inspirada en un tapiz o repostero del XVII (aún con adiciones posteriores) de la Catedral de Sevilla, curiosamente bordado en recorte plano, aunque las piezas posteriores sí están bordadas en oro. Este tipo de dibujo corresponde al bordado plano y elegante del XVII, cronología que ostenta, entre otros enseres, el famoso frontal de la Iglesia de Santa Ana en el que se inspiró Rodríguez Ojeda para el diseño del palio de la cofradía del Gran Poder. El manto se completa por un salpicado en toda la zona posterior o de la cola y una zona bordada justo en el remate de la cola. Para el salpicado se contemplan unos soles-luceros, propio asimismo de bordados de esta cronología, como el terno del Cardenal Siliceo de la Catedral de Toledo. Estos detalles de los luceros o soles se completarían con azucenas en plata, según el modelo del tapiz-repostero de la Catedral de Sevilla que sirvió de inspiración primera para la cenefa.

El nuevo dosel

Asimismo, la cofradía estrenó el esperado nuevo dosel de cultos, una obra de gran significado que renueva y enriquece el patrimonio de la corporación. El dosel ha sido ejecutado y tallado por el taller de los Hermanos Caballero, a partir del diseño original de Javier Sánchez de los Reyes. La estructura, realizada en madera de cedro, aspira a respetar la estética tradicional de la hermandad: ofrece una estética sobria, elegante y funcional, con una línea clásica adaptada al carácter devocional de la cofradía del Lunes Santo.

El proyecto ha apostado por una ornamentación inspirada en el barroco sevillano. Así, el dosel incluye elementos clásicos como orejeras o arbotantes, cornisa superior, terciopelo en las goteras, y un penacho frontal como remate. Este nuevo enser no sólo responde al deseo de dignificar los cultos principales de la Hermandad -como los triduos, quinarios o besamanos-sino que también supone un paso firme en la conservación y desarrollo del patrimonio cofrade de Santa Marta, fruto del compromiso de sus hermanos y de los talleres que han asumido la obra.