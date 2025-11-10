Santa Marta nombra a Antonio Villanueva como capataz de la cofradía

La junta de gobierno de la hermandad de Santa Marta, reunida en cabildo de oficiales el pasado jueves 6 de noviembre, acordó nombrar como capataz general de la cofradía a Antonio Villanueva Tirado. Con este nombramiento, reflejado por unanimidad, el nuevo capataz sustituye así a su padre, Manuel Villanueva Granados, quien ocupaba este puesto desde 1993 y "que ha expresado a la Junta de Gobierno su deseo de poner el cargo a disposición de la Hermandad, admitiendo que aceptaría de buen grado cualquier decisión que se tomase", señala la cofradía.

La corporación de San Andrés ha querido agradecer la labor que Manuel Villanueva ha desarrollado durante estos 32 años como capataz al frente del paso de misterio, "al igual que anteriormente lo hizo como segundo capataz de Domingo Rojas, deseando al mismo tiempo a Antonio Villanueva Tirado el mayor acierto en tan importante y delicada misión", finaliza. De esta manera, Antonio Villanueva asume la responsabilidad de capataz general en otro paso de nuestra Semana Santa, labor que ya desarrolla en el misterio del Desprecio de Herodes de la Amargura o el misterio de la Piedad de los Servitas.