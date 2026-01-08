Sevilla acoge el I Encuentro Nacional de Compositores de Música Procesional: todos los detalles

El I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional convertirá a Sevilla el próximo sábado 17 de enero en la capital nacional de la música sacra procesional, reuniendo en la Real Fábrica de Artillería a todos los actores implicados en este género musical. La cita cubre un vacío histórico y nace con la voluntad de generar un espacio de diálogo, análisis y formación para poner en valor la figura del compositor, reflexionar sobre los formatos musicales y difundir el conocimiento sobre los derechos de autor. En este sentido, el Encuentro se concibe como el principio de una iniciativa con vocación de continuidad, indispensable para el futuro de la música sacra procesional en España. Se configura como un proyecto estratégico de alto valor artístico, patrimonial y social, plenamente alineado con los objetivos de promoción cultural de las instituciones más importantes del país.

El Encuentro se marca unos objetivos estratégicos para reivindicar el valor de la música sacra procesional como manifestación cultural viva y en constante evolución. Entre los mismos se encuentran el fomento de la creación musical de calidad en el ámbito procesional, uniendo tradición e innovación; el establecimiento de vínculos estables entre compositores, bandas, coros, hermandades e instituciones; la difusión del conocimiento sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual; dar visibilidad a la diversidad y riqueza de las formaciones musicales procesionales en todo el territorio nacional, y reforzar el papel de Sevilla como epicentro cultural indiscutible de la música sacra procesional.

Un evento de convergencia para todo el ecosistema musical, abierto a los creadores (compositores y autores musicales), los intérpretes (directores y miembros de bandas, coros y agrupaciones), gestores culturales, representantes de hermandades y cofradías, estudiantes y profesionales del ámbito musical así como a los aficionados a la cultura musical de alto nivel y al público en general. Entre los participantes se encuentran maestros consegrados de la composición, directores de formaciones de reconocida excelencia, expertos en gestión y derecho, y una amplia representación institucional y federativa.

El I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional está organizado por la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional MUSAPRO -entidad de ámbito nacional integrada por autores y compositores de múisca sacra procesional- y patrocinado por el Ayuntamiento de Sevilla, contando con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Un completo programa

El programa contempla, además de la inauguración oficial a cargo de las máximas autoridades locales y regionales, seis mesas redondas divididas en cuatro áreas temáticas: análisis de las formaciones musicales (agrupaciones, cornetas y tambores), marco profesional (derechos de autor), el proceso creativo (composición para bandas) y el ecosistema cultural (relación con las hermandades, música coral y de capilla). En ellas intervendrán directores de bandas (Dionisio Buñuel, Julio Vera, Alfonso López o Juan Luis López), personalidades de las cofradías y del ámbito jurídico (Francisco Vélez, Joaquín Moeckel, Marta Nadal o Álvaro Oltra), compositores (Cristóbal López Gándara, Manuel Marvizón, Abel Moreno) y hermanos mayores (Florencio Arias, José Luis Aldea o Sergio Sopeña).

La jornada finalizará con la presentación de las conclusiones y la clausura oficial, tras la cual se celebrará un magistral concierto de clausura a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

MUSAPRO, la organizadora del Encuentro

La organizadora de este I Encuentro es la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional MUSAPRO, creada a mediados de 2025 con el objeto del fomento, la gestión y la difusión de creaciones musicales de carácter culto, religioso y procesional realizadas por los socios compositores así como la recuperación y difusión del patrimonio musical actual e histórico.

MUSAPRO desarrolla actividades para estimular la creación y difusión de obras musicales -primordialmente las de sus compositores asociados-; la edición de partituras, libros, obras de encargo, discografía, bibliografía y difusión a través de los medios; y la catalogación digital de toda la obra de los asociados. Además impulsa la representación, defensa y promoción de los intereses profesionales, laborales, económicos y sociales a nivel estatal, de todos los asociados.

Asimismo promuve el intercambio de información sobre aspectos relacionados con la creación musical; organiza conferencias o seminarios relativos a los problemas o cuestiones de la música, cooperando en su caso con otras entidades que organicen actividades similares; publica información en torno a las actividades de sus asociados; y organiza encuentros y festivales para la promoción de las obras de los asociados.

La Asociación también tiene como uno de sus fines relacionarse con organismos públicos y privados y personas dedicados a la edición y difusión musical y representación de los derechos de los compositores.