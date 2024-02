¿Qué significado tiene la cruz que se impone con ceniza en el arranque de la Cuaresma?

El Miércoles de Ceniza es el inicio de la Cuaresma para la religión cristiana y es que a partir de entonces tan sólo quedarán 40 días para que de comienzo la Semana Santa. Es un periodo de ayuno, penitencia y reflexión que envuelve a los creyentes antes de que llegue la Pascua, donde se celebra la resurrección de Jesucristo. Durante esta jornada, las personas que acudan a misa verán que se realiza un ritual diferente al que se hace a diario y es que se impone a los asistentes una cruz negra de ceniza en la frente.

No en todas las iglesias cristianas celebran el mismo día, en las iglesias occidentales el Miércoles de Ceniza da comienzo la fiesta y aún queda un periodo largo de adaptación espiritual para los creyentes antes de que llegue la Semana Santa, no obstante, en las iglesias ortodoxas orientales, la Cuaresma comienza siete semanas antes de Pascua, un lunes y aquí no se celebra el Miércoles de Ceniza.

Esta festividad previa a la Semana Santa se usaba hace miles de años como fase preparación para los bautizos y durante este periodo los feligreses deben comportarse de una manera concreta: penitencia, ayuno y reflexión para simular los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto después de ser bautizado. La Cuaresma es el tiempo que usan los cristianos para preparase espiritualmente para celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

La cruz que se impone durante este Miércoles de Ceniza en la frente de los cristianos representa la mortalidad y la penitencia por sus pecados. La aplica un sacerdote durante la misa matutina, a menudo junto con una pequeña bendición: "Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás". Muchos optan por dejársela puesta todo el día.

La ceniza que se utiliza durante este día se obtiene de las hojas de palma que se queman durante los oficios del Domingo de Ramos del año anterior, así se conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén una semana antes de que vaya a ser crucificado y posteriormente resucite. En la creencia popular está que durante este día que apareció Jesucristo en la ciudad de Jerusalén los residentes le dieron la bienvenida agitando hojas de palma.