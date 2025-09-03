Estos son los horarios e itinerarios de la salida extraordinaria de la Anunciación de Juan XXIII

Será la imagen que abra el calendario de procesiones extraordinarias del tramo final del año en Sevilla, y la ilusión se palpa en todo un barrio ante una jornada que será inolvidable. La hermandad de la Anunciación de Juan XXIII ha dado a conocer los horarios e itinerarios de la salida extraordinaria que protagonizará su titular, la Virgen de la Anunciación, el próximo 13 de septiembre por las calles del centro de la ciudad. La cofradía cumple cincuenta años de historia y, por tal motivo, se celebrará una misa estacional en la Catedral de Sevilla a las 19:00 de la tarde.

La imagen, que será trasladada previamente de manera privada, saldrá desde la iglesia de la Anunciación, a las 10:00 de la mañana, con el siguiente itinerario: Laraña, Cuna, Plaza del Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Avenida, Puerta de San Miguel y entrada en la Catedral a las 12:00. En esta procesión de traslado irá acompañada musicalmente por el Coro de voces blancas de Altair.

La procesión extraordinaria de regreso comenzará a las 20:30 de la tarde, al término de la eucaristía, y tomará el siguiente recorrido: Plaza Virgen de los Reyes, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva (Ayuntamiento), Granada, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Córdoba, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Imagen, Laraña y entrada sobre las 00:30. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores del Gran Poder de Coria, abriendo cortejo, y tras el paso, la banda de música Fernando Guerrero de Los Palacios. La imagen irá en todo momento sobre su paso procesional.

Aunque es una noticia que llama la atención por su singularidad (la Virgen recorre su barrio en el mes de mayo en su anual procesión) no es una cuestión inédita, puesto que ya en el año 2003 alcanzó por primera vez las naves catedralicias para presidir el Pregón de las Glorias, declamado por Carlos López Bravo. La Virgen está datada en el siglo XVIII y se atribuye a Duque Cornejo, pero sus manos son anteriores, probablemente de escuela montañesina del XVII.

Los orígenes de esta corporación se remontan a 1971, cuando un vecino del barrio, Rafael Castejón Díaz, ofreció a la parroquia una imagen que poseía en su domicilio con el propósito de fundar una corporación de gloria, cuestión que no prosperó en un principio, si bien dicha talla había generado devoción entre los feligreses de la barraida.

En escrito fechado el 20 de noviembre de 1973, las devotas Encarnación Parrado Moreno y su hija Manolita Felizón Parrado, hacen la entrega a don Juan Antonio Gavilán Pérez, párroco de la Anunciación, de 4.000 firmas recogidas por todo el barrio de Juan XXIII, solicitando que sea entronizada en la parroquia. El Vicario dio permiso en diciembre de 1973, previa condición de que si dicha imagen fuera retirada del culto se entregase de nuevo al donante. Por decreto de fecha 20 de febrero de 1975, el cardenal Bueno Monreal aprobó la erección canónica de la hermandad.