Estos son los horarios e itinerarios del Vía Crucis extraordinario de Montserrat

La hermandad de Montserrat ha comunicado nuevos detalles acerca del Vía Crucis extraordinario que presidirá el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón el próximo 14 de marzo, en el marco de los actos programados por el 425 aniversario fundacional de la cofradía.

En este sentido, como principal novedad, se destaca que la imagen estará algo más de tres horas en la calle y vistará el entorno del Museo. El cortejo partirá desde la capilla a las 18:20 y recorrerá el siguiente itinerario: Salida, Cristo del Calvario, Canalejas, González Abreu, San Pedro Mártir, Gravina, Pedro del Toro (19:00), Bailén, Miguel de Carvajal, Hermandad del Museo, Plaza del Museo, Hermandad del Silencio (20:00), Alfonso XII, Plaza de la Campana, Velázquez, Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, Murillo, andén de la parroquia, Cristo del Calvario y entrada sobre las 21:45.

Tan solo queda determinar el formato en sí del Vía Crucis y sobre todo la disposición del crucificado, aunque todo ahce indicar que saldrá en las andas estrenadas con motivo de su participación en el Vía Crucis de las Cofradías de 2019.